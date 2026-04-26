Ya está redactado uno de los proyectos más demandados del Pirineo aragonés: avances en el Sobrarbe

El proyecto de acondicionamiento de la carretera N-260 entre Fiscal y los túneles de Balupor (Huesca) ya está redactado. Así lo ha trasladado la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón en respuesta a la solicitud de informacion realizada por el Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe.

El proyecto plantea la mejora de 12,85 kilómetros de esta vía, conocida como Eje Pirenaico, en la que se construirán dos grandes puentes para salvar los barrancos que fluyen al río Ara -único río salvaje del Pirineo- y un nuevo túnel de 1.790 metros para salvar el congosto de Jánovas. La obra tendrá un coste de más de 98 millones de euros.

El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo (PSOE), ha celebrado la noticia, que considera "un avance fundamental y necesario para el Sobrarbe", y ha añadido que se va a continuar trabajando para que se sigan dando pasos hasta cosnguir la mejora integral de esta vía de comunicación.

"Se trata de un eje fundamental para vertebrar ya no solo nuestra comarca, sino una parte importante del norte de la provincia", ha defendido Pueyo. El proyecto es una actuación clave del Ministerio de Transportes para mejorar la seguridad y conectividad en la parte norte de España en la cordillera pirenaica, por una zona por la que cada vez transitan más vehículos, especialmente vehículos pesados.

La mejora de este tramo de la N-260 obtuvo ya la declaración de impacto ambiental, con las consideraciones que se habían realizado previamente y que se incluyeron en un nuevo proyecto, atendiendo a las características ecológicas, ambientales y geológicas del entorno y teniendo en cuenta zonas concretas como el congosto de Jánovas.

Un puente a Jánovas

Pueyo ha indicado que desde el PSOE se va a seguir trabajando para que, una vez aprobada la redacción del proyecto de acondicionamiento de la N-260 entre Fiscal y Balupor, "se pueda hacer realidad el acceso a Jánovas a través de un puente desde esta carretera hasta la localidad, tal y como venimos reivindicando". También ha recordado que los habitantes de este pueblo del Sobrarbe fueron obligados a abandonarlo para la construcción de un pantano que jamás se llegó a realizar.

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"Cuarenta años más tarde y después de mucho esfuerzo los vecinos consiguieron las reversiones de sus propiedades. Hoy vuelven a habitar el pueblo que nadie les debía haber obligado a abandonar y el hecho de tener un puente de acceso es una pequeño gesto hacia el sufrimiento que padecieron estas familias", ha sostenido Pueyo.