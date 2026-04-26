Rescatado un montañero tras sufrir una caída en el Pico Garmo Negro de Panticosa

Un montañero de 47 años vecino de la Comunidad de Madrid ha sido rescatado por la Guardia Civil este sábado tras sufrir un accidente cuando se encontraba en las inmediaciones de Majada Alta, en el Pico Garmo Negro de Panticosa (Huesca).

El aviso, recibido a las 14.45 horas, informaba de que este deportista presentaba diversos traumatismos tras tropezar y caerse en una escarpada. El GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 sobrevolaron la zona y tras localizar al montañero lo subieron a la aeronave y lo evacuaron hasta Panticosa, donde una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

Es uno de los ocho rescates que ha llevado a cabo el Instituto Armado desde el pasado jueves 23 de abril en el Pirineo aragonés, en los que se ha auxiliado a 11 personas, la mayoría lesionadas a causa de caídas o con traumatismos.

El jueves 23, festivo en Aragón, el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 asistieron a un montañero de 46 años vecino de Vitoria (Álava) que presentaba una herida abierta y varias contusiones por una caída sufrida en las inmediaciones de la cresta del Pico La Zapatilla, en Aísa (Huesca) causada por no haber planificado correctamente la actividad, según detalla la Guardia Civil. Fue evacuado al Hospital de Jaca.

Al día siguiente, una senderista de 50 años vecina de Zaragoza fue rescatada en las inmediaciones de la localidad de Rodellar (Huesca) tras un tropiezo al bajar de un puente y sufrir la rotura de un tobillo.

El sábado también fue rescatada una esquiadora de 42 años vecina de la provincia de Barcelona con una torcedura de tobillo al caerse por unas rocas en el Pico Portillón Superior, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en Benasque (Huesca), así como una espeleóloga de 45 años, también de la provincia de Barcelona, que por un golpe en el interior de la cueva de Santa Elena, en Torla (Huesca) podía sufrir una posible fractura en un pie.

Junto al rescate del montañero del Pico Garmo Negro, la cuarta operación de auxilio de la jornada socorrió a tres barranquistas de 47, 28 y 25 años vecinos de Huesca. Uno de ellos presentaba una torcedura de tobillo y otro una perforación en el costado al clavarse una rama. Los dos accidentados fueron trasladados al Hospital San Jorge de Huesca.

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Por último, este domingo 26 de abril una esquiadora de montaña de 50 años vecina de Vitoria fue evacuada por una luxación de hombro fruto de una caída en el Pico Gallinero, en Cerler, Benasque. Y dos senderistas, vecinos de la comarca del Cinca Medio fueron auxiliados en Bielsa porque uno de ellos, una mujer de 62 años, había sufrido una fractura de tobillo al tropezarse.