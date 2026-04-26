El túnel de Escarra en Escarrilla (Huesca) se cierra dos noches por trabajos de asfaltado

El túnel de Escarra, ubicado en la localidad altoaragonesa de Escarrilla y que sirve de acceso por la A-136 a la parte alta del valle de Tena, va ser cerrado al tráfico durante las noches de este domingo 26 de abril y del lunes 27 para llevar a cabo tareas de asfaltado, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El corte se va a realizar entre las 22.00 horas y las 6.30 horas este domingo y el lunes mientras que fuera de ese horario se podrá seguir circulando con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios en ese tramo comprendido entre los puntos kilométricos 13,8 y 14,4 que comunica Escarrilla y Lanuza.

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Según han trasladado fuentes del Ejecutivo autonómico, no se establece itinerario alternativo para salvar ese tramo afectado por unos trabajos que cuentan con la autorización del Ayuntamiento de Sallent de Gállego para hacer uso de la llave de la barrera del bypass por si hubiese una emergencia con el fin de darle paso.