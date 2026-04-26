Zaragoza concede el Premio Estrella de Europa 2026 al opositor venezolano Antonio Ledezma

El Ayuntamiento de Zaragoza entregará a Antonio José Ledezma Díaz el Premio Estrella de Europa 2026, distinción que concede anualmente el consistorio con motivo del Día de Europa, en un acto que estará presidido por la alcaldesa Natalia Chueca.

Antonio Ledezma recibirá este reconocimiento por su firme compromiso con los valores democráticos, su defensa del Estado de derecho y su trayectoria en favor de los derechos humanos y las libertades públicas, tanto en Venezuela como en el ámbito internacional. La trayectoria de Ledezma se ha caracterizado por una defensa constante de la democracia, la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales, principios esenciales que sustentan el proyecto europeo.

Nacido en 1955 en San Juan de los Morros (Venezuela) y formado en Derecho, Antonio Ledezma ha desarrollado unaextensa carrera institucional desde finales de los años 70, ocupando responsabilidades de primer nivel tanto en el ámbito legislativo como ejecutivo. Fue diputado al Congreso Nacional, senador y alcalde metropolitano de Caracas, donde impulsó importantes proyectos urbanos y de modernización.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha valorado especialmente su papel como figura destacada de la oposición democrática venezolana, así como su defensa sostenida del Estado de derecho frente a la deriva autoritaria del régimen chavista.

Fue detenido en 2015 bajo acusaciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. Tras permanecer encarcelado y posteriormente en arresto domiciliario, Ledezma logró abandonar Venezuela en 2017, estableciendo su residencia en Madrid, desde donde ha continuado su actividad política y su labor de denuncia internacional. En el exilio, ha desempeñado un papel relevante en la articulación de redes democráticas y en el apoyo a iniciativas orientadas a una transición política en su país.

Destaca asimismo su contribución al debate público a través de su obra reciente, Operación Guacamaya, en la que combina elementos de testimonio y ficción para abordar episodios de resistencia democrática y cooperación internacional en contextos de represión.

Con este galardón,Zaragoza reafirma su compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea, como la libertad, la justicia y la dignidad humana, y reconoce a aquellas personas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a su defensa y proyección.

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La entrega del Premio Estrella de Europa 2026 tendrá lugar en un actoinstitucional que se celebrará en la casa consistorial.