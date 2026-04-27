Los alumnos de Aragón abandonan el francés: solo un 9,5% lo estudia en Bachillerato

La Asociación de Profesores de Francés de Aragón ha alertado de un descenso continuado del número de alumnos que cursan esta lengua en Secundaria y en Bachillerato, donde apenas alcanza el 9,5%, y ha reclamado medidas urgentes para reforzar su continuidad tras constatar una caída pronunciada desde que deja de ser obligatoria.

El estudio, elaborado con datos oficiales del Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón (CEFyCA) entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024, muestra que, en los primeros cursos de Secundaria, las cifras se mantienen estables, con más del 60% del alumnado cursando francés. Son entre 9.600 y 9.800 estudiantes en 1º y más de 9.000 en 2º.

La situación cambia en 3º de ESO, cuando la asignatura pasa a ser optativa y el número de estudiantes desciende hasta 4.940 en el curso 2023-2024. La tendencia continúa en 4º de ESO, donde el francés queda reducido a 3.482 estudiantes. El descenso se acentúa en Bachillerato, con 1.253 alumnos en 1º y 856 en 2º, lo que supone aproximadamente un 9,5% del total.

Para la asociación, los datos reflejan un problema de diseño del sistema educativo ya que creen que "el abandono no responde a una falta de interés del alumnado, sino a un sistema que desincentiva su continuidad”. En su análisis, apuntan que el francés compite desde 3º de ESO con optativas “percibidas como menos exigentes”.

El informe advierte además de que la mayoría del alumnado abandona antes de alcanzar un nivel funcional, lo que dificulta la obtención del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La APFA alerta de consecuencias que van más allá del aula, como la pérdida de competencia plurilingüe, la desconexión con las demandas del tejido empresarial que requiere perfiles con inglés y francés y una desventaja competitiva para Aragón como territorio fronterizo con Francia. También advierte del impacto en la Universidad, con un descenso del alumnado en estudios de lenguas modernas y filología francesa.

La asociación recuerda que la LOMLOE permite a las comunidades autónomas reforzar la segunda lengua extranjera y plantea tres medidas: establecer el francés como obligatorio al menos hasta 3º de ESO, garantizar su continuidad en 4º y Bachillerato mediante itinerarios claros e impulsar certificaciones oficiales, intercambios y refuerzo de la formación docente.

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"El abandono del francés no es inevitable, sino consecuencia de decisiones curriculares concretas. Aragón tiene margen normativo suficiente para revertir esta situación", concluye la APFA, que reclama medidas urgentes para reforzar el plurilingüismo.