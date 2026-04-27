Aragón se adentra en una nueva semana de huelga médica y ya son cinco jornadas de paros seguidas

Los médicos y facultativos de Aragón vuelven a adentrarse en una semana de huelga. Lo hacen tras haber frenado su actividad ya la anterior -salvo el 23 de abril, día de San Jorge- para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Las reivindicaciones se reproducen en el resto del país, ya que los paros están convocados a nivel estatal por los sindicatos médicos CESM y Fasamet, y en la comunidad se añaden también las peticiones al Ejecutivo autonómico por las que convocaron paros la semana pasada.

En esta primera jornada de la segunda huelga médica de Aragón han secundado los paros 379 profesionales de 3.888 efectivos reales, según los datos del Departamento de Sanidad. Es decir, un 9,75% de los profesionales llamados a ella. En concreto, han sido un 11,36% en Zaragoza provincia (335 de 2.950), un 7,63% en Teruel (27 de 354) y un 2,91% en Huesca (17 de 584). El pasado 20 de abril, primera jornada de los paros autonómicos, el departamento cifró el seguimiento en un 9,83%.

Los datos de la consejería de este lunes, 27 de abril, chocan con los de los sindicatos convocantes, CESM y Fasamet, que indican que la han secundado cerca de un 80% de profesionales en los hospitales y del 50% en los centros de salud. Son los mismos datos de seguimiento que los ofrecidos durante las cuatro jornadas de paros autonómicos de la semana pasada. Las organizaciones ya interpusieron una denuncia por los servicios mínimos establecidos para la huelga, a su juicio "abusivos".

Concentración de los médicos en el hospital Clínico de Zaragoza en el primer día de la segunda seman de huelga médica. / Laura Trives

Además, igual que sucediera durante la semana pasada y en el resto de huelgas médicas -que en Aragón son ya cinco desde diciembre- los médicos y facultativos se han vuelto a concentrar a las puertas de los hospitales de la comunidad para mostrar su malestar. Lo que solicitan al Ministerio de Sanidad es un Estatuto Marco propio, rechazando así el acuerdo que firmó el departamento que lidera Mónica García con los acuerdos con los sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CSIF y CCOO) para crear una nueva norma. Los convocantes consideran que en él quedó "diluida" la voz de los médicos y facultativos al ser aprobado "sin su respaldo".

Los médicos reclaman una norma propia y aseguran que el borrador de Estatuto Marco actual supone "retrocesos" en la profesión, en la salud y en la calidad asistencia". Denuncian que la norma "impone" jornadas de hasta 45 horas a la semana por las "guardias obligatorias" y permite que se "recorten derechos laborales por necesidades asistenciales", lo que anula los descansos, amplía la jornada anual hasta en 150 horas y marca "horarios unilateralmente".

Desde CESM y Fasamet denuncian además que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad están "estancadas" y que no se ha abierto una conversación sobre el Estatuto Marco con el departamento que ldiera Mónica García. Esta misma denuncia la han realizado en Aragón, donde aseguran que el Ejecutivo autonómico se excusó en estar en funciones para no avanzar en las conversaciones sobre mejorar sus condiciones laborales y retributivas. La semana pasada, Azcón (PP) y Nolasco (Vox) anunciaron un acuerdo para formar Gobierno en la comunidad y este martes y miércoles, 28 y 29 de abril, tendrá lugar el debate de investidura por el que el popular será ratificado como presidente del Ejecutivo.