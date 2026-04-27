Banco Santander designa a Carlos Blesa para liderar su territorial de Aragón, Navarra y La Rioja

Banco Santander ha nombrado a Carlos Blesa nuevo director territorial de la entidad en Aragón, Navarra y La Rioja, sustituyendo en el cargo a Javier Gallardo, que ha compaginado durante el último año la gestión de dos territoriales y que ahora se centrará en la de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Carlos Blesa nació en Zaragoza hace 56 años. Estudió Derecho y cuenta con formación directiva en programas y másteres impartidos por IE (PDA), IESE (finanzas) y Deusto (Digital).

Ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el sector financiero. En sus más de 25 años de trayectoria profesional en el banco ha liderado equipos en distintas áreas geográficas, como Aragón, Castilla y León y Madrid. En 2017 fue nombrado director comercial de la Territorial de Madrid, hasta su promoción en 2025 para dirigir el Canal Universal —que incluye las redes universal y de agentes— y Santander Personal, desde donde ha contribuido intensamente a la transformación del banco. Ahora, a partir del 1 de mayo, ocupará el cargo de director territorial de Aragón, Navarra y La Rioja.

Con este nombramiento, Banco Santander refuerza su compromiso con la cercanía y el apoyo a las empresas y particulares de Aragón, Navarra y La Rioja, apostando por un liderazgo cercano, una gran visión comercial y una gestión enfocada en el crecimiento, el apoyo a las empresas y la atención personalizada a los clientes.

Javier Gallardo por su parte es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y completó su formación con un Máster en Formación Superior de Dirección Bancaria en la Universidad Autónoma de Madrid y un Programa Ejecutivo de Management y Liderazgo en el HEC París.

Noticias relacionadas

Su carrera en Banco Santander comenzó en 1996 como promotor de negocios en Sevilla. Tras su etapa andaluza, continuó en Valladolid y Madrid. En abril de 2013, fue nombrado director comercial en Aragón y en octubre de 2015, asumió el cargo de director territorial en Extremadura. Más tarde fue responsable de Empresas de Santander España y, posteriormente, amplió su responsabilidad como director territorial, dirigiendo la Territorial de Aragón, Navarra y La Rioja, y la de la Comunidad Valenciana y Murcia.