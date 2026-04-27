La Caja Rural de Aragón vuelve a Madrid para crecer en el negocio de empresas

La Caja Rural de Aragón ha reabierto su oficina en Madrid, situada en el centro de la capital, como parte del despliegue de su nuevo Plan Estratégico Altair. La reapertura supone un paso relevante en la estrategia de crecimiento de la entidad y refuerza su posicionamiento en un mercado considerado clave para el desarrollo futuro del negocio. La nueva sede se ubica en el número 6 del céntrico paseo de Recoletos.

La nueva etapa de la oficina madrileña se enmarca en una primera fase de posicionamiento, con el objetivo de ganar presencia y relevancia en segmentos concretos, especialmente en el ámbito empresarial. El modelo implantado toma como referencia la experiencia desarrollada previamente en Barcelona y combina especialización, cercanía al cliente y coordinación con el canal digital.

La actividad de la oficina se centrará principalmente en banca corporativa, banca de empresas y negocio hipotecario. En este último ámbito, la entidad contará con un gestor hipotecario y con el apoyo de colaboradores especializados para ofrecer una respuesta ágil y adaptada a las necesidades del mercado madrileño.

Un enclave estratégico

El equipo de la oficina está formado por profesionales cualificados y nace con vocación de crecimiento, con el propósito de generar negocio, aportar valor al Plan Estratégico Altair y consolidar la presencia de la Caja Rural de Aragón en Madrid, especialmente entre empresas.

“Madrid es un enclave estratégico dentro del desarrollo futuro de Caja Rural de Aragón. Reforzamos nuestra presencia con un modelo especializado en empresas, manteniendo nuestra identidad cooperativa, la cercanía al cliente y una visión de valor a largo plazo”, ha señalado Óscar Pérez, director de Negocio de Caja Rural de Aragón.

La inauguración conó con la asistencia de Luis Ignacio Lucas, director general de Caja Rural de Aragón, y Luis Olivera, presidente de la entidad. También participaron miembros del comité de dirección y representantes del Grupo Caja Rural, Banco Cooperativo, RGA, RSI, UNACC y AFI.