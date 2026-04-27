Crece la confusión entre los migrantes por un teléfono "petadísimo" para las citas previas: "Mucha gente está pidiendo el certificado de vulnerabilidad y no lo necesitan"

"Suerte para los que vengan, nosotras ya somos españolas y venimos por otros trámites", expresan dos jóvenes dominicanas ante el viejo edificio del laboratorio municipal de Zaragoza que en la actualidad acoge a la Casa de las Culturas. Este es uno de los lugares donde los migrantes acuden para tratar de solventar las dudas ante un proceso de regularización extraordinario que cumple quince días con atasco administrativo, bloqueos activos y falta de información. "Mucha gente está pidiendo el certificado de vulnerabilidad, pero no lo necesitan", advierte una de las técnicas municipales.

"Estoy trabajando algunos ratos en negro, pero necesito el documento". Así habla ante un corrillo de migrantes latinos Arnulfo Roger, de Colombia. Unos fotografían los carteles en las puertas en las que figura el teléfono 900700107 al que tienen que dirigirse para una cita previa que les atenderá en dependencias municipales. Otros cuentan que a través de algunas asociaciones también se puede conseguir. El miedo presenten en todos es que se agote el plazo mientras tramitan sus ayudas. "Todo esto está un poco demoradito, pero tiene que salir", indica.

La Casa de las Culturas lleva todas estas jornadas insistiendo en que no se haga caso de ofertas faltas o venta de citas. Que para lograr la ansiada visa verde no hace falta pagar nada. Quizá solo tener paciencia. Por el momento cada cierto tiempo convocan a los migrantes que se encuentran en el centro y los alrededores para informarles sobre los trámites correctos en unas breves charlas en inglés, francés, árabe y español con las que tratan de evitar engaños y fraudes. Y sobre todo tratan de pedir paciencia. Aún queda tiempo, dicen las técnicas.

"Por obligación toca la llamadita", asume Roger, que vive con esperanza la posibilidad de tener papeles en regla. En Aragón, indica, la situación es muy buena y ven oportunidades. Cree que hay sitio para todo el mundo. "Allí las cosas están muy mal y aquí tengo familiares que algo de trabajo me pueden buscar", señala.

Las redes de solidaridad entre migrantes se han puesto en marcha, aprovechando el conocimiento del terreno y de los trámites que tienen las personas que llegaron antes al país. Muchos de ellos ya regularizados. Uno de los que ofrecen toda la ayuda posible a sus compatriotas es Rachid Fouhassi, de Marruecos. "Te mandan de un sitio a otro y la situación es muy complicada, sobre todo porque mucha gente no entiende el idioma todavía", advierte sobre las dificultades. "Mientras seas inmigrante tienes que sufrir", asegura. En su caso está casado, con papeles y con hijos. "Lo que hago es tratar de traducir a la gente que no entiende, pues la gente sin papeles y sin trabajo tiene una vida muy difícil", incide.

"Tenemos que insistir, insistir e insistir hasta que nos contestan, no hay otra forma de conseguir cita y por eso hemos venido a preguntar", lamenta la argelina Fátima Sfiat. Como otras personas acude al servicio municipal consciente de que ofrecen un servicio de asesoría necesario para regular a sus familiares, pues ella lleva "muchísimos años en España" trabajando en diferentes sectores. Casi siempre relacionados con los cuidados.

Una visión más optimista es la de Alejandro Martínez, estudiante llegado desde Nicaragua. "Depende de dónde acudas, en el barrio de Las Fuentes ha sido posible lograr los documentos", afirma. Además se muestra contento con el servicio de asesoramiento de la Casa de las Culturas. Reconoce que hace falta para acelerar la regularización. Se encuentra cursando una FP superior de Eficiencia Energética y Energía Solar. "Las llamadas están petadísimas, eso sí", dicen.

Prioridad nacional

La prioridad nacional es otra de las preocupaciones en las colas. "No es cierto que nos den ayudas por ser migrantes, nos están dando las ayudas que nos pertenecen. Yo llevo aquí 17 años sin cobrar ni un duro", dice Rachid Fouhassi, de Marruecos. Para la situación es compleja. "Es una cuestión sobre la que es difícil opinar, cada cual tiene su libre albedrío", considera el nicaragüense Martínez. "Lo fundamental es tratar bien a las personas", zanja.

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"Nosotros estamos trabajando en negro y por eso no nos contratan, no puede ser que se necesite gente y se hable de no permitir trabajar de forma legal", indica el bogotano César Cárdenas. Para él es necesario diferenciar entre la supuesta "prioridad nacional" que están exigiendo como un trámite destinado a lograr "un permiso de trabajo" como el que están emprendiendo en este momento. "Llevo viviendo aquí dos años y mi hijo seis meses, cumplimos de sobras las condiciones", señala lamentando el clima contrario a la integración que se ha instalado en el debate en los medios.