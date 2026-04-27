Varios exdirigentes de Vox critican que el pacto con el PP en Aragón no incluya el trasvase del Ebro
La formación ultra, con su candidato Alejandro Nolasco como ejemplo, siempre ha defendido esta postura
Los ex diputados de Vox en Murcia, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, actualmente en el grupo mixto, han lamentado que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Aragón no incluya de forma expresa el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el trasvase del Ebro. Se trata de una medida defendida en campaña incluso por el candidato ultra en la comunidad, Alejandro Nolasco, quien afirmó en este diario que "sobra agua, que evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas".
Unas declaraciones que le valieron la reprimenda del resto de formaciones políticas, incluido el PP de Azcón, que hasta cargó contra Nolasco por su postura abiertamente trasvasista con varios carteles en la última semana electoral. Ahora, el acuerdo entre PP y Vox para gobernar Aragón hasta 2030 no hace mención alguna del trasvase y tanto Antelo (quien se desplazó a la comunidad solo unos días después del 8F, antes de ser purgado en Vox por su cercanía a Ortega Smith, para reivindicar el trasvase) como Martínez, asistentes a un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes del trasvase en Pilar de la Horadada (Alicante), han subrayado que “la defensa férrea de que el agua debe llegar a todos los rincones de España”.
Han insistido en que “el agua es de todos los españoles y debe ser compartida, porque hay agua para todos”, al tiempo que han remarcado que esta política hídrica “es imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de España”. Antelo ha criticado que en el acuerdo en Aragón no se recoja "claramente” la necesidad de impulsar el trasvase del Ebro, recordando que esta infraestructura es “fundamental para el mantenimiento y cuidado de las propias riberas, y para aprovechar un recurso que en muchos casos acaba desperdiciándose o incluso perjudicando cultivos en origen”.
En este sentido, Antelo -quien por cierto es exjugador del CAI Zaragoza- y Martínez han defendido que ese agua “debe llegar al Levante, donde permite producir alimentos de primera necesidad y sostener uno de los motores agrícolas más importantes de Europa”. Finalmente, ambos han reiterado que “la defensa del agua no puede estar sujeta a intereses territoriales o acuerdos políticos puntuales”, concluyendo que “debemos defender lo verdaderamente importante: que el agua es de todos y para todos los españoles”.
- La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: 'En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado
- El Huesca supera al Zaragoza en un derbi que acaba con vergonzosas agresiones (1-0)
- Hallan un cadáver en la ribera del río Ebro a su paso por La Cartuja
- Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
- Rubén Sosa, 40 años después de su gol que dio la Copa al Real Zaragoza: «Estoy disponible hasta para dar la vida por el Real Zaragoza, me dio mucho»
- El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
- El gesto de Mariona Ortiz con la lesionada Helena Pueyo en el último partido del Casademont Zaragoza
- Andrada pega un puñetazo a Pulido tras ser expulsado y Dani Jiménez ve la roja por darle otro al argentino en la tangana final del Huesca-Real Zaragoza