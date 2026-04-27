Grupo Lacasa entra en el capital de KKO International y refuerza su compromiso con el origen del cacao

Grupo Lacasa, compañía familiar aragonesa referente en el sector del chocolate y la confitería, ha formalizado la adquisición del 22,32% del capital del grupo agroindustrial KKO International, sociedad cotizada en la bolsa de París. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento e integración vertical de la compañía y supone un paso decisivo en su vinculación directa con el origen de su principal materia prima: el cacao.

Como consecuencia de esta operación, Grupo Lacasa pasa a tener la mayoría de consejeros en el consejo de administración de KKO International, un grupo agroindustrial especializado en el cultivo sostenible y la transformación del cacao en Costa de Marfil. A través de sus filiales SOLEA (producción agrícola) y SHOKKO (transformación industrial), desarrolla un modelo integrado “Tree-to-Bar” que garantiza la trazabilidad, la calidad del producto y un impacto social positivo en origen.

Más allá de su dimensión empresarial, esta operación refuerza la implicación de Grupo Lacasa en Lacasa KKO Foundation, iniciativa en la que ya colaboraban Grupo Lacasa y KKO International y que está centrada en el desarrollo de las comunidades locales vinculadas al cultivo de cacao en Costa de Marfil. La fundación impulsa proyectos sociales, educativos y de mejora de las condiciones de vida de los agricultores y sus familias.

"Esta operación responde a nuestra visión a largo plazo como empresa familiar. Conocemos bien KKO International y compartimos su apuesta por un modelo sostenible y de calidad en origen. Este paso nos permite reforzar nuestra implicación en toda la cadena de valor del cacao y, especialmente, en el impacto positivo que podemos generar en las comunidades locales a través de Lacasa KKO Foundation", ha indicado Fernando Lacasa Echeverría, secretario general de Grupo Lacasa, señala

La entrada en el capital de KKOInternational consolida la estrategia de Grupo Lacasa de avanzar hacia una gestión integral de su principal materia prima, fortaleciendo la conexión entre origen, transformación y producto final. Esta alianza también permitirá impulsar nuevas oportunidades de desarrollo industrial y comercial, así como profundizar en las sinergias dentro de la cadena del cacao y el chocolate.

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«Esta operación marcará un hito importante en la transformación del Grupo KKO International, que se dota tanto de un socio industrial sólido como de mayores recursos financieros y una capacidad reforzada para desplegar su estrategia a largo plazo. KKO International se muestra especialmente satisfecho con este acercamiento, que le permitirá hacer realidad las ambiciones con las que fue concebido desde su origen", añadió Jacques-Antoine de Geffrier, presidente de KKO International.