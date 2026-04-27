Las jóvenes promesas de la nanociencia llevan sus ideas al Pabellón Puente de Zaragoza

Cuenta atrás para que el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), que es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza, dé a conocer el nombre de los proyectos ganadores de esta undécima edición de +QFeNANOmenos, la Feria escolar de Nanociencia que cada año convoca a un mayor número de centros educativos a nivel nacional.

Será mañana martes, 28 de abril, cuando la nanociencia vuelva con fuerza al Mobility City de Fundación Ibercaja gracias a +QFeNANOmenos, la única feria escolar centrada en la ciencia a nivel nano en la que participan estudiantes de toda España que, además, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; con el Mobility City y la Fundación Ibercaja.

La competición arrancará el día 28 a las 10.00 en el Pabellón Puente (plaza Lucas Miret s/n) y ese será el momento en el que los alumnos presentarán los proyectos finalistas. Durante toda la mañana, el alumnado de ESO y Educación Especial presentará al público los trabajos que llevan todo el curso desarrollando y que tratan de dar respuesta a los retos actuales de la nanociencia.

Entre los finalistas se encuentran diversas propuestas como “Desafiando el alzhéimer”, “CO2: de contaminante a herramienta” o el “uso de PDMs para la limpieza de océanos”, que optarán a premios de 350 y 150 euros en material escolar por categoría (ESO y Educación Especial).

Estos equipos han superado ya una fase anterior, y el pasado 18 de marzo participaron en una sesión de formación comunicativa en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) para mejorar la presentación de sus proyectos.

Programación de la jornada

La jornada se inaugurará a las 10.00 horas, cuando darán la bienvenida a los alumnos la directora del INMA, Elena Gálvez; representantes del Gobierno de Aragón y la delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón, María Jesús Lázaro Elorri. Además, asiste Jesús Gómez Gardeñes, en representación del vicerrectorado de Innovación de Unizar. A las 13:00, tendrá lugar la gala final, en la que el jurado dará a conocer los proyectos ganadores.

+FEnanoMENOS XI, vuelve a un escenario de referencia. Por segundo año consecutivo, esta feria se realiza en un escenario de referencia: el Mobility City de Fundación Ibercaja. Mobility City es una innovadora iniciativa de Fundación Ibercaja, en colaboración con el Gobierno de Aragón, que tiene como objetivo convertirse en un referente internacional en movilidad sostenible, inteligente y conectada. Este espacio se ubica en el emblemático Puente Zaha Hadid de Zaragoza, una obra arquitectónica singular y única diseñada para la Exposición Internacional de 2008. Tras un proceso de reacondicionamiento, el puente ha sido transformado en el primer Museo Tecnológico de la Movilidad del siglo XXI que en esta edición va a convivir con la Nanociencia fruto de esta renovada colaboración con el INMA.

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Como ya ocurrió en previas ediciones, este año los ganadores de +QFEnanoMENOS XI también tendrán la oportunidad de participar en la VII Gala de Nanotecnología de Aragón organizada por la Cátedra SAMCA de Nanotecnología de la Universidad de Zaragoza. Un acto que tendrá lugar durante la tarde del 4 de junio en el CaixaForum Zaragoza. El propósito es ofrecer una oportunidad de dar visibilidad al proyecto, generar reconocimiento adicional y conectar a participantes con la sociedad en un contexto lúdico y abierto a la colaboración general de todo tipo de público.