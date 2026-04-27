Marta de la N., alumna del colegio Sansueña de Zaragoza, gana la Olimpiada Nacional de Filosofía: "Es el reflejo de un trabajo profundo"
La estudiante de 4º de Secundaria ha sido campeona en la modalidad de Dilema Moral
Una alumna de 4º de Secundaria del colegio Sansueña de Zaragoza, Marta de la N., se ha proclamado campeona de la Olimpiada Nacional de Filosofía en la modalidad de Dilema, un reconocimiento de máximo nivel que la sitúa entre los jóvenes con más talento en pensamiento crítico de todo el país.
Organizada por el Ministerio de Educación, esta olimpiada reúne a los mejores talentos jóvenes del país, previamente seleccionados en sus respectivas fases autonómicas, y la alumna de Sansueña alcanzó la fase nacional tras obtener el primer puesto en la Olimpiada de Filosofía de Aragón en la misma categoría.
Desde el colegio Sansueña han destacado que este logro "no es solo un premio, es el reflejo de un trabajo profundo y constante que implica una disciplina como Filosofía". "Es un reconocimiento que pone en valor algo más que los conocimientos: el pensamiento crítico, la capacidad para analizar problemas complejos, argumentar con rigor, cuestionar lo evidente y defender ideas con claridad, respeto y solidez", ha añadido.
El colegio ha subrayado que este reconocimiento refuerza su compromiso con un modelo educativo centrado en el acompañamiento personalizado y la búsqueda de la excelencia en cada alumno. "Pensar bien también es una forma de excelencia, y este reconocimiento demuestra hasta dónde puede llegar el talento cuando se cultiva con dedicación y compromiso", ha añadido.
Recientemente cinco alumnos de Sansueña-Montearagón resultaron finalistas de la XXXIX Olimpiada Química de Aragón 2026, situándose entre los diez primeros clasificados, y una de ellas, Natalia A., tras lograr un segundo puesto, consiguió el pase directo para participar en la Olimpiada Nacional de Química celebrada este fin de semana en Alicante
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