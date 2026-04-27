La 'Masía' de los futuros ingenieros

Adara, a sus doce años de edad, tiene claro qué quiere ser de mayor: ingeniera robótica. Sujeta en sus pequeñas manos el artilugio que ella y sus compañeros de clase, también de diez y doce años, están a punto de acabar después de cuatro horas de complejos cálculos matemáticos, difíciles ensamblajes de piezas y programación. El robot en cuestión es un pequeño fantasma con dos enormes ojos, dotado con un servomotor y sensores de ultrasonido que se mueve a ras de suelo siguiendo las órdenes ya programadas. “¿Qué es lo que más os ha costado hacer?”, les pregunta Miguel, su profesor. Tras dudar unos instantes, aseguran con rotundidad: “La programación”.

Miguel sigue impartiendo la clase: “Seguimos con la programación. Vamos a tener que crear variables de distancia de izquierda y derecha…”. Resulta chocante, e ilusionante, ver a niños de tan corta edad que sean capaces de asimilar términos matemáticos tan complejos de comprender para muchos adultos. Ellos, junto a decenas de compañeros de edades muy tempranas, desde los 3 hasta los 18, asisten con entusiasmo después de clase a la Academia de Inventores, un centro educativo, ubicado en el Centro Comercial de Aragonia, que fomenta la creatividad y la innovación tecnológica en niños y adolescentes mediante cursos de robótica, programación, ciencia y diseño de inventos.

La Academia de los Inventores está en Aragón / LAURA TRIVES

De alguna manera, la Academia de Inventores viene a ser la Masía para los jugadores del Barça. Es decir, en ese espacio los niños inventan, descubren la ciencia y sientan las bases de su futura formación como futuros ingenieros. Luis Antonio Martín preside la Asociación de Jóvenes Empresarios, y es el padre de esta escuela de futuros ingenieros. Se considera un empresario atípico, porque “antes que empresario, soy inventor. He estudiado Ingeniería Electrónica e Industrial y lo que me gusta es crear dispositivos y programarlos. La tecnología me ha ayudado siempre a hacer las cosas de manera diferente”.

La Academia de Inventores surge precisamente de que cuando era pequeño Martín no tenía un lugar en donde dar rienda suelta a su imaginación ni dar vida a las ideas locas que le venían a la cabeza. “El objetivo de la academia es que ningún niño no pueda decir que no fueron inventores porque tenían el apoyo necesario. Es un espacio en el que fuera del horario educativo los niños vienen a aprender nuestras asignaturas: robótica, mecánica, ciencia y programador. Desde los tres años van descubriendo todo lo que pueden hacer y construir y, sobre todo, enfocándose a lo que pueden ser de mayores. Si un padre o una madre ven que su hijo tiene una afinidad por las constelaciones, la biología, por los animales, los microchips, el lugar donde puede empezar a formarse es en la Academia”.

Varios niños en la Academia de Inventores / LAURA TRIVES

El talento puede estar en todas partes y ahora es el mejor momento de buscarlo gracias a numerosas iniciativas puestas en marcha por las administraciones. La reciente Noche de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de Aragón, por ejemplo, reunió a más de 300 profesionales y evidenció el papel estratégico del sector TIC en la comunidad. Durante el encuentro, la directora general de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón subrayó que la región “cuenta con el talento, la capacidad y la ambición necesaria” para liderar la transformación digital en los próximos años. Proyectos como Talento Aragón Joven completan el mapa del talento, ofreciendo a universitarios y recién graduados experiencias formativas y becas en empresas punteras de la región. Esta iniciativa permite a muchos jóvenes iniciar su carrera profesional sin abandonar Aragón, fortaleciendo así el tejido tecnológico local.

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Aragón avanza hacia un modelo económico donde la tecnología y la innovación son pilares fundamentales. La combinación de infraestructuras estratégicas, programas educativos, iniciativas inclusivas y colaboración público-privada está configurando un territorio capaz de atraer, formar y retener talento tecnológico, consolidando su posición en el mapa europeo de la innovación.