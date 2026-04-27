Así es el nuevo protocolo contra el acoso escolar en Aragón: protección a la víctima en un "plazo máximo" de 24 horas y resolución en diez días

Adopción de medidas de protección a la víctima en "un plazo máximo de 24 horas" y resolución del procedimiento en 10 días. Estas son las dos claves del nuevo protocolo contra el acoso escolar en Aragón que publica hoy el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que refuerza la seguridad, el acompañamiento y la atención inmediata al alumnado.

Otra de las novedades es que el plan de promoción de la convivencia llegará a todos los centros educativos de la comunidad, es decir, tanto públicos como privados. "De este modo, se garantiza una respuesta común y coherente en todo el sistema educativo aragonés, reforzando la protección del alumnado y su derecho a un entorno seguro", indican desde Educación.

En esa agilidad de respuesta y actuación inmediata, los equipos directivos van a tener un papel fundamental. Deberán activar "de forma inmediata" el protocolo ante cualquier indicio "razonable" de acoso escolar, "sin necesidad de esperar a que los hechos se consoliden o se demuestren plenamente". Esta activación temprana, según detallan desde la consejería, permitirá intervenir de forma preventiva y evitar la posible agravación de las situaciones.

La orden refuerza así el carácter obligatorio e imperativo de los protocolos, en línea con la normativa estatal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Si bien la norma prevé un plazo de seis meses para adaptar los protocolos, el departamento ya ha avanzado en la reducción de procedimientos y también en la carga documental que asumen los centros educativos.

Reducción de la documentación

El procedimiento de actuación, ahora, deberá ser todavía más rápido. Ante un posible caso, las medidas de protección a la víctima se activarán en un plazo máximo de 24 horas, mientras que el plazo máximo para instruir el procedimiento y resolver se reducirá de los 21 días actuales a 10, "lo que acelerará la investigación de los hechos y la adopción de medidas educativas, restaurativas o disciplinarias".

Asimismo, se simplificará notablemente la documentación que deben aportar los centros educativos: los anexos y documentos a cumplimentar pasarán de diez a solo cuatro, facilitando la gestión de los casos y permitiendo centrar los esfuerzos en la atención directa al alumnado y la resolución de los conflictos.

Educación ha enviado una notificación a todos los colegios e institutos en la que les dice que la idea es que los protocolos estén concluidos para su entrada en vigor en septiembre, con el inicio del próximo curso, tras las correspondientes jornadas de formación y difusión con la comunidad educativa aragonesa.

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Por otra parte, la normativa concreta de forma más detallada las actuaciones frente al acoso escolar, asegurando en todo momento la confidencialidad, la comunicación con las familias y la coordinación con la Inspección de Educación, la Red Integrada de Orientación Educativa y, cuando sea necesario, con los servicios sociales, sanitarios y los cuerpos de seguridad. En palabras de la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, con esta nueva normativa Aragón da un “paso decisivo en el refuerzo de la protección del alumnado y en la consolidación de un entorno educativo seguro, inclusivo y respetuoso, dotando a los centros de procedimientos más claros, rápidos y eficaces para hacer frente al acoso escolar desde el primer indicio”.