El subdelegado del Gobierno en Huesca sobre la regulación: "Dice Nolasco que en las listas hay mucho Mohamed, pero le diría que en la fruta no encontraremos ningún Alejandro"

Aclareo, recogida, almacenamiento, envasado, distribución o transporte. El sector de la fruta es una actividad económica que marca la economía de muchas zonas rurales de Aragón. Y por la falta de mano de obra en los pueblos requiere la presencia de migrantes, ahora muchos de ellos en un proceso de regularización extraordinaria. Por esta razón el subdelegado del Gobierno de España en Huesca, Carlos Campo, ha contestado este lunes las declaraciones de Alejando Nolasco en las que ha cargado contra esta medida legal por su incidencia en los Servicios Sociales. "Dice el futuro vicepresidente del Gobierno de Aragón que en las listas de espera hay mucho Mohamed, pero le recordaría que en la recogida de la fruta probablemente no encontremos a ningún Alejandro ni a ningún Santiago", ha evidenciado sobre la pertinencia de la legalización.

Además, durante una visita a Velilla de Cinca ha defendido que a pesar de la llegada de grandes contingentes de trabajadores la seguridad en la zona nunca se ha visto afectada. "Se aumentan los contingentes de seguridad por el aumento de la población, puesto que nunca se han producido incidencias de importancia ya que la gente se desplaza a trabajar para sacarse su dinero", ha explicado.

Así, Campo ha defendido que "la regularización extraordinaria es una gran oportunidad para los pueblos que viven de la fruta" y de este modo lo ha trasladado en una reunión con alcaldes, organizaciones agrarias, entidades sociales, sindicatos y almacenistas para preparar la campaña de la fruta en el Bajo Cinca.

El encuentro ha servido para abordar distintos aspectos relacionados con el sector, entre los que ha tenido especial relevancia la acogida de temporeros en este contexto de regularización extraordinaria contra el que cargan las formaciones de ultraderecha. La temporada de aclareo y recogida de fruta requiere cada año de unas 25.000 personas temporeras en Aragón, de las cuales cerca de la mitad trabajan en la provincia de Huesca.

Más allá de su impacto socioeconómico, Campo ha calificado el proceso regulatorio como "un acto de justicia con aquellas personas que han elegido nuestros pueblos para sus proyectos de vida, y que gracias a su esfuerzo mantienen la cadena productiva de un cultivo que requiere labores tanto en el campo como en los almacenes". "Esas personas ahora van a contar con los mismos derechos y deberes que el resto de vecinos y vecinas", ha recalcado.

El subdelegado ha recordado que el proceso transcurre con "absoluta normalidad" en todo el Altoaragón y ha agradecido que el Ayuntamiento de Lérida, provincia con la que se comparte tejido económico, haya puesto en marcha una oficina para agilizar los trámites, "una medida que beneficiará a muchas personas que trabajan en empresas del Bajo Cinca".

Para aclarar dudas sobre la regularización extraordinaria, así como en materia de contratación de temporeros, a la reunión han asistido los responsables provinciales de Extranjería e Inspección de Trabajo. También han participado la Guardia Civil, que como cada año refuerza su presencia en el territorio durante la campaña, incluido el apoyo del Grupo de Caballería.

Por el momento, para la temporada 2026, la Oficina de Extranjería de Huesca ha tramitado unas 1.000 autorizaciones de contratación en origen de migrantes, muchos de ellos mujeres que trabajarán en almacenes de fruta.

En materia de Inspección de Trabajo, durante la reunión se ha recordado que se va a continuar trabajando para prevenir situaciones de explotación laboral y, en cuanto a riesgos laborales, se va a incidir en la normativa relativa a las altas temperaturas.

Prevención de agresiones machistas

En la línea de trabajo de la subdelegación del Gobierno en Huesca de extender la prevención de las agresiones machistas en todos los ámbitos de la sociedad, el subdelegado del Gobierno en Huesca ha remarcado la importancia de introducir esta perspectiva en los entornos laborales vinculados a la campaña de la fruta.

Durante la reunión, José Carlos Campo ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos y las empresas para difundir los materiales del Punto Violeta en lugares visibles de las localidades y puestos de trabajo.

Del mismo modo, ha puesto a su disposición la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación para ampliar esta campaña con actividades formativas en tanto para personal municipal como para personas encargadas en explotaciones agrícolas o almacenes. "Son muchas las mujeres que cada año se incorporan a la recogida de la fruta o al triaje en almacenes, en algunas ocasiones como parte de contingentes de trabajadores extranjeros, por lo que pueden no conocer los recursos existentes en España, así que es una forma de llegar a ellas y que sepan que hay un sistema de protección", ha incidido el subdelegado.