Tarazona revive su esplendor renacentista con más de 30 actividades en torno a la Coronación de Carlos V

La ciudad de Tarazona se prepara para revivir su esplendor renacentista los próximos 9 y 10 de mayo con la celebración de su emblemática Feria Renacentista, enmarcada en las Jornadas sobre la Coronación del emperador Carlos I de España y V de Alemania.

El Ayuntamiento de Tarazona, con la colaboración de diversas entidades y asociaciones, organiza este evento con el objetivo de poner en valor este acontecimiento histórico, representado en el friso de la fachada de la Casa Consistorial.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de más de 30 actividades gratuitas que transformarán la ciudad en un auténtico escenario del siglo XVI. El programa incluye la recreación de la llegada del emperador a la ciudad, un mercado renacentista, visitas guiadas, conferencias, música, juegos infantiles de época, animaciones teatrales y recreaciones históricas distribuidas por distintos puntos del casco histórico. Tampoco faltará la esperada cabalgata de trajes renacentistas ni la representación de la Coronación.

El concejal de Turismo, Pablo Escribano, ha presentado hoy la programación y ha destacado el carácter singular de esta celebración: “Un año más organizamos una nueva edición de la Feria Renacentista, con una amplia propuesta de actividades que nos permitirá revivir y trasladarnos a uno de los momentos más relevantes de nuestra historia”. Asimismo, ha explicado que este año se ha introducido un ligero cambio de fechas con el objetivo de favorecer temperaturas más suaves, facilitando así una mayor participación ciudadana y que tanto visitantes como turiasonenses puedan disfrutar plenamente de las jornadas.

Entre las novedades de este año destacan tres conferencias que se celebrarán en la capilla de San Andrés de la Catedral de Tarazona los días 29 y 30 de abril y 7 de mayo, con el objetivo de profundizar en la historia del Renacimiento y en el rico patrimonio renacentista de la ciudad.

Asimismo, se incorpora una nueva propuesta escénica: la entrada del emperador desde el antiguo convento de Santa Ana a las 10:45 horas, bajo el título “Turiaso y el César: del convento al campamento”, que recreará la llegada del hombre más poderoso del mundo a su campamento real.

Escribano ha agradecido la implicación de vecinos, comerciantes, hosteleros, asociaciones y personal municipal, cuyo trabajo hace posible este evento, y ha animado a toda la ciudadanía a participar activamente y sumarse a la atmósfera renacentista.

Actividades para todos los públicos

La Feria Renacentista comenzará el sábado 9 de mayo con la entrada del emperador desde el antiguo convento de Santa Ana, seguida de la apertura del mercado renacentista, que contará con más de 20 puestos, y de diversas recreaciones históricas que llenarán de vida las calles de Tarazona. A lo largo del día habrá juegos infantiles de época, animación musical y el espectáculo de videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento, con tres pases.

Uno de los momentos más esperados será la Cabalgata de la Coronación, que tendrá lugar el sábado a las 20:00 horas desde el Palacio de Eguarás, con la participación de alrededor de 350 personas ataviadas con trajes de época. En esta gran puesta en escena colaboran colectivos como Raíces de Cartes, Son de Laredo, Puerta del Cierzo de Borja, Danzaria de Utebo, Miliria Regis, Alba Domus, Proyecto Saeculum, la Asociación Cultural Miguel Sánchez Montes de Tudela, Gaiteros de Tarazona, Alam Folk y el grupo de teatro local “La ciudad no es para mí”.

La jornada del sábado culminará con la representación teatral del episodio de la coronación, a las 23:30 horas en la Plaza de España, a cargo del grupo turiasonense “La ciudad no es para mí”.

El domingo 10 de mayo continuará el mercado renacentista y las recreaciones históricas. Como broche final, se celebrará un torneo de justas a partir de las 12:00 horas en el parque de la Margen Izquierda, y el cierre del mercado a las 21:00 horas. La programación completa puede consultarse en la agenda de la página web municipal: www.tarazona.es.

Un friso con historia

Con sus 32 metros de largo y realizado en yeso por el entallador Alonso González, el friso de la fachada del consistorio turiasonense es una representación de la cabalgata triunfal de Carlos V y el Papa Clemente VII tras la coronación del emperador en Bolonia. En él se representan, de forma minuciosa, todos los estamentos que formaron la cabalgata de la coronación, así como figuras individualizadas que representan al Papa, al Emperador y los miembros más destacados del protocolo imperial y papal.

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Las jornadas, que están organizadas por el Ayuntamiento de Tarazona con la colaboración de la Fundación Tarazona Monumental y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, surgieron hace una década para ponerlo en valor, al igual que las obras y monumentos renacentistas que conserva la ciudad como el Palacio Eguarás, Iglesia de Santa María Magdalena, Palacio Episcopal o el antiguo convento de San Francisco.