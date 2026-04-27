Trabajadores del hotel de lujo Canfranc-Estación denuncian precariedad laboral: "Si no es capaz de generar empleo de calidad, ¿qué futuro tiene este territorio?"
La sección sindical de CNT reivindica salarios dignos y condiciones seguras y dignas para los trabajadores de este hotel, gestionado desde 2023 por el Grupo Barceló
Efe
La sección sindical de CNT del Hotel Canfranc Estación ha denunciado las condiciones laborales de la plantilla de este establecimiento de cinco estrellas, inaugurado en enero de 2023, "con salarios insuficientes, sobrecarga de trabajo derivada de la falta crónica de personal e incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales".
En un comunicado, el sindicato recuerda que el hotel es fruto de la rehabilitación de la histórica estación internacional del Pirineo aragonés financiada con fondos públicos, en el que el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Fomento invirtieron conjuntamente más de 37 millones de euros, y que la gestión del establecimiento fue adjudicada al Grupo Barceló.
Desde CNT denuncian que las condiciones de su plantilla contrastan con la cuantía de la inversión pública realizada y con la imagen de exclusividad que proyecta el establecimiento, además de la ausencia de transporte desde Jaca y Sabiñánigo, lo que dificulta la incorporación de nuevos empleados, o la falta de alojamiento para la plantilla.
"No pedimos nada del otro mundo: queremos salarios dignos, condiciones seguras y medidas que permitan a los trabajadores vivir donde trabajan. Si el turismo de lujo no es capaz de generar empleo de calidad que fije población, ¿qué futuro tiene este territorio?", cuestionan desde el sindicato.
La sección sindical mantuvo una reunión con la dirección del hotel en julio de 2025 y nueve meses después, y según fuentes sindicales, "los cambios son mínimos". Sin embargo, la dirección del hotel de lujo defiende que ha mostrado disposición al diálogo y ha acusado recibo de las comunicaciones indicando que "se está trabajando en ello". Para CNT, las mejoras sustanciales siguen sin materializarse.
Este 2 de mayo CNT repartirá octavillas informativas en Canfranc-Estación para visibilizar la situación y hacer un llamamiento público a la organización de los trabajadores del hotel y del sector turístico del valle.
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