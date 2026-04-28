Adiós a Plaza Imperial, las máquinas han empezado a demoler el centro comercial que fue un proyecto estrella para Zaragoza

Ahora sí. Plaza Imperial, como se conoce, tiene los días contados. El derribo ya es visible desde fuera. Las máquinas de gran tamaño han entrado en el recinto y, este martes, han empezado a tirar las primeras paredes, en una imagen que simboliza el inicio real de la desaparición del antiguo centro comercial, inaugurado oficialmente el 3 de septiembre de 2008 en Zaragoza como uno de los proyectos estrella para la ciudad impulsados por el Gobierno de Aragón. Aunque lleva cerrado desde 2022, después años de decadencia y de cierres de locales en cascada motivados por la baja demanda.

Hasta ahora, los trabajos se habían desarrollado lejos de la vista. El proyecto de Plaza Park Zaragoza avanzaba paso a paso con una fase previa centrada en el interior del edificio. Durante los últimos días, los equipos han trabajado en el vaciado completo de las instalaciones, retirando los pocos elementos que aún permanecían en pasillos y locales.

Ese proceso, casi silencioso, ha servido para preparar el terreno antes del derribo estructural. El objetivo era dejar el edificio limpio por dentro para facilitar ahora una demolición más rápida y segura. El cambio de fase se nota ya en el exterior, donde algunos de los coches particulares que se dirigían a los recintos aledaños incluso han detenido el paso para echar un vistazo. Donde antes apenas había movimiento visible, ahora las máquinas pesadas, llegadas durante la pasada noche, empiezan a marcar el ritmo de una transformación que pone fin a casi dos décadas de historia comercial en la capital aragonesa.

En imágenes I Comienza el derribo de Plaza Imperial en Zaragoza / JAIME GALINDO

Plaza Imperial fue un buque insignia comercial impulsado por la DGA que suponía la mayor superficie en la capital aragonesa antes de que viera la luz Puerto Venecia, un macroproyecto privado que pronto se convirtió en la punta de lanza y una de las grandes superficies más grandes de España y Europa. Desde que comenzó su actividad al cien por cien, en octubre de 2012, se vio venir el ocaso de Plaza Imprerial, que este martes comenzará su adiós definitivo a sus instalaciones para pensar en otro futuro esperanzador llamado Plaza Park, que se quiere abrir el año próximo o en 2028.

El derribo de Plaza Imperial se llevaba anunciando desde hace meses, cuando se dio a conocer la construcción de un nuevo macroproyecto comercial llamado Plaza Park, que completaría una oferta en la plataforma logística de Zaragoza en la que ya está el gigante norteamericano Costco. De hecho, los preparativos para este momento que comienza este martes se iniciaron a principios de abril.

I. S

La demolición del antiguo centro comercial que ahora comienza se prolongará durante meses y probablemente en otoño ya haya finalizado. Son más de 71.000 metros cuadrados lo que ocupa esta estructura y la piqueta conllevará toneladas de escombros que retirar antes de que se plantee el inicio de la construcción del nuevo proyecto comercial.

De hecho, su construcción se plantea realmente ágil, ya que si no fallan las previsiones de sus promotores, esta nueva apuesta privada denominada Plaza Park debería abrir sus puertas a finales de 2027 o principios de 2028. Eso sí, ocupando una superficie muy inferior a la del actual edificio, ya que la estructura no superará los 40.000 metros cuadrados en un nuevo macrocomplejo comercial que aunará tiendas y propuestas de ocio y restauración.