Apedrean el colegio Val de la Atalaya de María de Huerva (Zaragoza): "Han roto cinco ventanas"

Creen que fue en la noche del viernes el sábado. La del 24 al 25 de abril. Es solo una intuición, ya que los hecho son recientes y todavía no se han esclarecido. El colegio público integrado Val de la Atalaya, en María de Huerva (Zaragoza), apareció este fin de semana con destrozos en la parte trasera de su fachada. "Se han lanzado piedras de hasta 50 centímetros, lo que ha provocado la rotura de cinco ventanas", denuncia su director, Víctor Gutiérrez. Detalla que "dentro del instituto había tres piedras y, en la ventana central, había una de unos 40 o 50 centímetros de diámetro". No ha habido daños personales.

El director del CPI Val de la Atalaya explica que, cuando se produjeron los hechos no había ninguna persona en el interior del centro. "Si llega a darle a alguna persona, hablaríamos de desgracias personales", expone. Los vecinos dieron aviso del incidente el sábado por la tarde y, según indica Gutiérrez, desde el centro ya han denunciado los hechos ante la Benemérita. Asimismo, han notificado a la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) y al resto de la comunidad educativa de lo sucedido. Gutiérrez informa de que también han dado aviso al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón con el fin de "determinar responsabilidades".

Por ahora, desde el centro se mantienen a la espera de respuestas por parte de las instituciones para avanzar en la investigacion y subsanar los daños cuanto antes. El director del centro indica que, hasta ahora, solo se habían producido incidentes aislados. "Hace dos años, en mayo de 2024, rompieron unas 17 lamas de una persiana, y tuvimos unas pintadas contra el profesorado del centro en unos muros", recuerda.

Gutiérrez expone que el ataque al centro de este fin de semana ha producido "un profundo dolor" en el Val de la Atalaya "no solo en lo material, sino en lo emocional". "Somos un centro integrado, que hasta que se construye pasan años. Se daba la secundaria en barracones hasta 2022, cuadno inauguramos el edificio con todo el esfuerzo del ayuntamiento, de las familias, de la AMPA. Una vez que ya lo tenemos, que haya este tipo de actos...", lamenta, y destaca que el inmueble llegó gracias al esfuerzo "de muchas personas: de la AMPA, del ayuntamiento, del equipo directivo de entonces, etc.".

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A ello se suma el daño económico, que prevén que será "muy cuantioso". "Algunos miles de euros", calcula el director del CPI. Por eso, a través de Instagram han pedido "colaboración para esclarecer los hechos, agradeciendo cualquier tipo de información que nos sirva para identificar a los responsables". El Val de la Atalaya ha llamado a su comunidad educativa a "la reflexión" con el fin de que "estos actos sean condenados" y tengan consecuencias. Desde el Departamento de Educación han indicado que se repararán los desperfectos y condenan este tipo de actos.