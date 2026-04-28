Aragón protagoniza una mesa redonda en el Salón del Automóvil de Pekín donde exhibe sus capacidades

El Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) participa estos días en una misión directa del sector del automóvil en China organizada por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), donde exhibe sus capacidades en el sector automovilístico. El objetivo es ampliar y fortalecer la cooperación entre empresas españolas de componentes y grandes fabricantes chinos de vehículos electrificados, promoviendo una mayor integración en sus cadenas de suministro tanto en el gigante asiático como a nivel global y acompañando su proceso de implantación productiva internacional.

La agenda de la misión incluye un recorrido por diferentes ciudades del país -Chongqing, Hefei, Hangzhou, Shanghái y Pekín- y visitas programadas a fabricantes chinos como NIO, Geely, Leapmotor o Chery. El viaje supone una extraordinaria oportunidad para posicionar las capacidades del ecosistema de automoción aragonés.

En este contexto, el CAAR pone a disposición de los fabricantes chinos de vehículo electrificado un ecosistema industrial altamente competitivo, basado en la excelencia en ingeniería, la calidad demostrada y la competitividad global de Aragón. Con un mercado que concentra más de 2 millones de vehículos producidos en un radio de 300 kilómetros, y un tejido formado por 300 empresas, 12.000 millones de euros de facturación y 35.000 profesionales, el clúster actúa como un socio estratégico capaz de acelerar los tiempos de implantación mediante la creación de joint ventures y modelos de cooperación industrial.

Además, el CAAR ejerce como puente natural entre China y Europa, facilitando la adaptación de los proveedores chinos que necesitan seguir a sus OEM y acompañándolos en todo el proceso de instalación, integración en la cadena de suministro y desarrollo de operaciones en el mercado europeo.

La representación aragonesa en la misión del ICEX es notable. Liderada por el presidente del CAAR y director de la planta de Linde-Wiemann en Pedrola, Juan Carlos Dueñas, en las reuniones con los principales OEMs chinos también han participado de manera muy activa por parte del CAAR su director gerente, David Romeral, y el vicepresidente de Innovación, Luis Arruga, responsable de Desarrollo de Negocio de Linamar Europa en España.

Los tres, junto con el director general de Fersa China, Víctor Cogle, protagonizaron una mesa redonda en el Salón del Automóvil de Pekín -principal certamen del sector en este país- en el marco de una jornada de cooperación España-China con presencia institucional y de los principales fabricantes chinos, proveedores Tier1 y Tier2 y directivos de compras e inversiones. Completan la delegación aragonesa las empresas socias del CAAR Estamode y Electrónica Cerler, representadas por Alberto García y pedro Mora, respectivamente.

Los participantes en esta misión están presenciando la velocidad a la que evoluciona el sector en China, especialmente en términos de electrificación, software y nuevos modelos industriales. En general, la experiencia está reflejando la ambición global de los fabricantes del gigante asiático, lo que confirma que no solo es el mayor mercado automovilístico, sino también un actor que está redefiniendo esta industria a nivel mundial.

Juan Carlos Dueñas, presidente del CAAR, ha destacado la "aceleración" de la industrialización del sector en China -donde cada dos años se lanzan proyectos nuevos- respecto a Europa y la "tecnología tan avanzada" que ofrecen los coches chinos en materia de digitalización, ayuda a la conducción o infoentretenimiento.

"La realidad es que las empresas de automoción chinas están viendo España como una oportunidad para la implantación en Europa de sus marcas". "En Aragón debemos aprovechar todas estas opciones de colaboración, lo que permitirá que nuestras fábricas sigan creciendo e incorporando nuevos conocimientos y formas de hacer", ha resumido desde Pekín.

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Con 138 socios y partners, el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR) es la principal organización representativa del sector de automoción y movilidad en la comunidad autónoma de Aragón. Aglutina