Aragón saca nota: Standard & Poor’s le mantiene en A- y con “buena conducta” económica

La agencia internacional de calificación crediticia Standard & Poor's mantiene en su último informe su evaluación de la Comunidad en A‑ con perspectiva estable, tras la mejora registrada en 2025.

La agencia subraya la fortaleza de la economía aragonesa, que en 2025 registró un crecimiento del 3 %, por encima de la media nacional y europea, así como un producto interior bruto por habitante un 12,5 % superior al promedio español, lo que sitúa a Aragón entre las comunidades con mejor posición económica, según ha informado el ejecutivo autonómico.

También destaca el carácter diversificado y exportador de la economía aragonesa, con sectores clave como la logística, la automoción, la energía, la alimentación o la tecnología, así como su capacidad para atraer grandes proyectos de inversión internacional.

Igualmente, pone el acento en la evolución del empleo, con una tasa de paro inferior a la media española, como uno de los factores que refuerzan la solidez económica de la Comunidad y su capacidad de generar ingresos de forma estable.

En el ámbito de las finanzas públicas, el informe valora la moderación del gasto corriente, que creció un 2,4% en 2025, muy por debajo de los incrementos registrados en años anteriores, lo que contribuye a reforzar la estabilidad presupuestaria en un contexto económico y político complejo.

S&P señala, además, que la deuda de Aragón mantiene una trayectoria descendente y presenta un perfil prudente, con riesgos muy limitados frente a subidas de los tipos de interés u otros factores externos.

En materia de liquidez, el informe apunta que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 está penalizando a las comunidades, al generar tensiones temporales de tesorería debido a la falta de actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

No obstante, pese a estos retrasos, la agencia destaca que la buena gestión de la liquidez por parte de Aragón está permitiendo hacer frente a esta falta de previsibilidad en los ingresos.

Entre los principales factores de incertidumbre, el informe señala la situación política y la fragmentación nacional en relación con propuestas como la reforma del sistema de financiación o la posible asunción de deuda autonómica.

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En conjunto, concluye que Aragón presenta unos fundamentos económicos sólidos, una gestión financiera predecible y riesgos contenidos, lo que permite mantener la confianza en la Comunidad y afrontar los próximos años con garantías.