Avanza la segunda semana de huelga médica en Aragón: continúa la presión en la sexta jornada consecutiva de paros

Avanza la segunda semana de huelga médica en Aragón. Médicos y facultativos viven este martes, 28 de abril, su segunda jornada de paros de esta semana, que llega después de haber frenado su actividad la anterior -salvo el 23 de abril, día de San Jorge- para exigir al ministerio un Estatuto Marco propio. La convocatoria es a nivel nacional y llega de la mano de los sindicatos médicos CESM y Fasamet, que han llamado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación que partirá del Paraninfo de Zaragoza este miércoles, 29 de abril, a las 18.00 horas. Y es que en la comunidad, además de las reivindicaciones estatales, se recogen también las peticiones al Ejecutivo aragonés por las que los profesionales ya pararon su actividad la semana pasada.

En esta segunda jornada de la segunda semana de huelga médica de Aragón han secundado los paros 337 profesionales de 3.928 efectivos reales, lo que supone un 8,58 % de los profesionales llamados a ella, según los datos del Departamento de Sanidad. En concreto, en Zaragoza provincia se han sumado a los paros 290 médicos y facultativos de 2.991 (9,70 %), mientras que en Teruel lo han hecho 24 de 353 (6.80%) y, en Huesca, 23 de 584 (3,94 %).

Los datos de la consejería chocan, de nuevo, con los de los convocantes, CESM y Fasamet, que apuntan a cerca de un 80% de profesionales en los hospitales y del 50% en los centros de salud. Son los mismos datos de seguimiento que los ofrecidos durante las cuatro jornadas de paros autonómicos de la semana pasada. Las organizaciones ya interpusieron una denuncia por los servicios mínimos establecidos para la huelga, a su juicio "abusivos".

Además, igual que sucediera durante la semana pasada y en el resto de huelgas médicas -que en Aragón son ya cinco desde diciembre- los médicos y facultativos se han vuelto a concentrar a las puertas de los hospitales de la comunidad para mostrar su malestar. En Zaragoza lo han hecho en el Miguel Servet. Lo que solicitan al Ministerio de Sanidad es un Estatuto Marco propio, rechazando así el acuerdo que firmó el departamento que lidera Mónica García con los acuerdos con los sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CSIF y CCOO) para crear una nueva norma. Los convocantes consideran que en él quedó "diluida" la voz de los médicos y facultativos al ser aprobado "sin su respaldo".

Los médicos reclaman una norma propia y aseguran que el borrador de Estatuto Marco actual supone "retrocesos" en la profesión, en la salud y en la calidad asistencia". Denuncian que la norma "impone" jornadas de hasta 45 horas a la semana por las "guardias obligatorias" y permite que se "recorten derechos laborales por necesidades asistenciales", lo que anula los descansos, amplía la jornada anual hasta en 150 horas y marca "horarios unilateralmente".

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Desde CESM y Fasamet denuncian además que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad están "estancadas" y que no se ha abierto una conversación sobre el Estatuto Marco con el departamento que lidera Mónica García. Esta misma denuncia la han realizado en Aragón, donde aseguran que el Ejecutivo autonómico se excusó en estar en funciones para no avanzar en las conversaciones sobre mejorar sus condiciones laborales y retributivas. La semana pasada, el PP y Vox anunciaron un acuerdo para formar Gobierno y este martes, 28 de abril, ha comenzado el debate de investidura del presidente en funciones del Ejecutivo de Aragón, Jorge Azcón, que será reelegido como líder de la comunidad este miércoles, una vez finalice la sesión.