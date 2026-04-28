Azcón defiende "la prioridad nacional" basada en "la vinculación legal al territorio" de los ciudadanos "sea cual sea su procedencia"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón y seguro reelegido al frente de la comunidad autónoma en las próximas horas, Jorge Azcón, ha defendido este martes, en la primera sesión del debate de investidura, “la prioridad nacional” que PP y Vox han acordado en el reciente acuerdo para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Azcón ha asegurado que la DGA mirará “una vinculación legal, efectiva y beneficiosa” con el territorio para entregar ayudas que llegarán a los ciudadanos de la comunidad “sea cual sea su procedencia”.

Cuando se alcanzaba la hora de discurso, Azcón ha admitido que el pacto se encuentra “inspirado en el principio de prioridad nacional” con el objetivo de establecer “una asignación justa de los recursos públicos” y que se destinarán a personas con un arraigo “real, duradero y verificable con el territorio”.

El líder del PP en Aragón ha considerado que el concepto de “prioridad nacional” que ha capitalizado el debate sobre los pactos PP-Vox es “fácil de entender”. Azcón ha insistido en que los receptores de ayudas públicas deberán “acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven”. Y que las ayudas serán para cualquier ciudadano, “sea cual sea su procedencia”.

Azcón ha garantizado que “no se privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica” y ha afirmado que todas estas medidas se llevarán a cabo “cumpliendo estrictamente la legalidad”. El jefe en funciones del Ejecutivo autonómico ha destacado que habrá “baremos de acceso a las ayudas sociales” que servirán para “demostrar el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad”.

Y un dardo a la oposición. “Y señorías del PSOE y la izquierda, dejen de rasgarse las vestiduras. Estos criterios llevan operativos en España desde tiempos de Felipe González”, ha aseverado Azcón, que ha destacado que “también los aplican comunidades donde ustedes gobiernan”, haciendo referencia a los parlamentarios socialistas: “Es justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos”.

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La política migratoria de la DGA será “seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza”. Y también se ha comprometido a “luchar con todos los medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella”, en un fragmento con claro guiño a las exigencias de su socio, Vox.