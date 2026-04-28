La Base Aérea de Zaragoza se blindará contra los apagones eléctricos con un nuevo sistema con autonomía para cuatro días

La Base Aérea de Zaragoza quiere estar preparada para un posible apagón eléctrico como el que sufrió España hace justo un año. El Ejército del Aire ha sacado a licitación, por algo más de 1,5 millones de euros, un proyecto para blindarse ante la pérdida de suministro eléctrico y garantizar que la base puede seguir con su funcionamiento habitual al menos durante cuatro días. Una nueva instalación que incorporará dos depósitos de combustible de hasta 25.000 litros de almacenaje, nuevas conexiones energéticas y grupos electrógenos y centros de transformación para garantizar la viabilidad.

La iniciativa recibe el nombre de Construcción de sistema de energía eléctrica en emergencia y admite en el epígrafe de objeto que son "unas obras de construcción y ejecución de un sistema de suministro de energía eléctrica en emergencia que pueda abastecer a todos los edificios e instalaciones de la base aérea en caso de corte comercial de electricidad". Este apartado recoge que se construirá en "un recinto anexo" a la actual central eléctrica, pero dentro de los terrenos de la base. La reforma hará que esa nueva zona pueda alojar "todo el sistema de instalaciones y equipos necesarios" para que siga llegando la electricidad a todas las dependencias de la base zaragozana.

Las obras otorgarán a la Base Aérea de Zaragoza una "nueva programación de los grupos electrógenos", que estarán conectados por Scada y asegurarán "el funcionamiento simultáneo de los mismos en todos los puntos en caso de caída de red por parte de Endesa". La reforma también enfrentará "el cierre del anillo de suministro eléctrico en media tensión entre la zona Sur y la zona de San Lamberto para poder abastecer esta última zona desde un único grupo de energía de emergencia".

El contrato recoge como peticiones "la instalación de dos grupos electrógenos de 1.250kVA en un recinto vallado junto a la central eléctrica que darán tensión de servicio a 420V trifásico", que contarán con una línea de baja tensión que se realizará con "cable de cobre resistente al fuego". También se levantará un nuevo edificio de hormigón prefabricado, que serán hogar de "dos transformadores de 1.600 kVA cada uno para elevar la tensión a 15.000V y distribuir en media tensión a la base aérea". Este edificio estará ene el exterior de la central eléctrica, después de retirar el actual grupo electrógeno, que se colocará en "una nueva ubicación a estudiar".

Quizá la parte más reseñable, la que tiene más contenido , es "la instalación de dos depósitos aéreos de combustible de 25.000 litros que aseguran un suministro de emergencia de hasta 96 horas sin repostar". Ellos serán los responsables de alimentar energéticamente a la Base Aérea de Zaragoza en caso de que se produzca un apagón.

La licitación del contrato oculta los planos del proyecto y cómo quiere que se desarrollen. Serán entregados a las empresas que soliciten una visita técnica para conocer en primera persona las localizaciones y el terreno en el que tendrá lugar el levantamiento de estas nuevas infraestructuras eléctricas.

El órgano de contratación publicó el pasado día 20 las condiciones técnicas y económicas para llevar a cabo este proyecto. Una licitación que ofrece la Base Aérea de Zaragoza y que se eleva hasta los 1.528.925,62 euros (1.850.000 euros con impuestos incluidos). El presupuesto contemplado para llevar a cabo esta conexión reconoce las demoliciones de algunas estructuras, el acondicionamiento del terreno la compra e instalación de los depósitos de combustible o de los grupos electrógenos. La obra incluirá dos centros de transformación de 1.600 kVA y otro centro de transformación de 400kVA en la zona de San Lamberto. La licitación también contempla conexión por media tensión de San Lamberto con la zona Sur de la propia base aérea.

El presupuesto de 1.850.000 euros que pretende destinar la Base Aérea de Zaragoza está dividido en dos ejercicios. En este 2026 plantea destinar 250.000 euros, mientras que será en 2027 cuando haga el mayor desembolso, con 1.600.000 euros consignados para el próximo ejercicio. Las empresas interesadas en levantar el proyecto tienen hasta el próximo 12 de mayo para presentar sus ofertas.