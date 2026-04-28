La contracrónica del debate de investidura de Jorge Azcón: A la espera del segundo 'round'

Dos horas de discurso y casi ningún anuncio nuevo bajo el sol. El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y aspirante a la reelección gracias a los votos de Vox, Jorge Azcón, desgranó ayer su proyecto para la comunidad autónoma sin aportar grandes novedades, sin dar ese toque fresco que suele acompañar a citas como un debate de investidura en el que el contador de la legislatura se pone a cero. Pero esta es la primera vez que un presidente en funciones llega a un debate de investidura tras una convocatoria electoral anticipada, con un proyecto político a medio desarrollar y con el reto por delante de reflotar el matrimonio que naufragó solo once meses después de su primer intento y que abrió paso a una difícil relación entre la derecha y la extrema derecha en la comunidad.

Habló Jorge Azcón desde la tribuna de las Cortes de Aragón en el formato que menos le representa. El presidencial y más institucional, el del discurso encorsetado –y leído–, marcado a izquierda y derecha por lo escrito en el pacto que firmó hace una semana con Vox y que será el padre nuestro del nuevo Ejecutivo aragonés. Parece que tuvo poco margen para hacer anuncios, para vender lo mejor de un proyecto político que a partir de hoy, después de la votación, ya no será el suyo propio, sino el suyo con Vox, como así votaron los aragoneses para otorgarles 40 de los 67 escaños de la Cámara aragonesa a la suma del Partido Popular con Vox.

No hubo retranca, no hubo anuncios, no hubo profundidad de análisis del modelo de Aragón que defiende el líder del Partido Popular en la comunidad autónoma. Por no haber, no hubo ni las habituales citas a los ilustres que suelen inspirar los grandes momentos políticos, como es un debate de investidura. Ni Joaquín Costa ni María Moliner aparecieron por el discurso.

Por no haber, tampoco hubo reacciones en las bancadas de la oposición. El nuevo PSOE de Pilar Alegría se mantuvo impertérrito a los ataques que dirigió Azcón en su discurso contra el presidente Pedro Sánchez, diana de nuevo de todas las críticas. La novata bancada socialista no reaccionó, no increpó, no desaprobó las palabras del presidente, que llegó a calificar de «anomalía democrática» la falta de Presupuestos_Generales del Estado en los últimos años y que reiteró que Sánchez solo obra por su propio interés.

El Parlamento aragonés fue una balsa de aceite durante las dos horas de alocución del aspirante a la reelección que desgranó en su discurso su hoja de servicios como presidente, y casi como promotor de las grandes empresas extranjeras que han dejado ya «90.000 millones» de inversión en Aragón.

El líder de Vox, Alejandro Nolasco, en el debate de investidura. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sus futuros socios tampoco reaccionaron al discurso. Ni un aplauso de Vox al PP en el primer pleno en el que vuelven a ser pareja de baile, después de los desencuentros y la ruptura que precipitó el final anticipado de la legislatura. Ni Nolasco ni los otros 13 diputados de la extrema derecha aplaudieron al presidente que hoy investirá con sus votos. Ni siquiera cuando abogó la «prioridad nacional» que defiende el PP, basada en ese arraigo con el territorio y no tanto en la procedencia de quienes reciben las ayudas.

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Hoy llega la segunda vuelta, la del toma y daca con la oposición, la del formato que sí representa a Azcón. La segunda sesión del debate en el que será elegido presidente contará con los (re)estrenos en sede parlamentaria de Pilar Alegría (PSOE), Jorge Pueyo (CHA) y Marta Abengochea (IU), y el intercambio con Tomás Guitarte (Teruel Existe) y Alejandro Nolasco (Vox), que ejercerá ya de miembro del Gobierno o marcará por última vez sus discrepancias antes de prometer el cargo. Quizá hoy sí haya anuncios, o al menos Azcón deje más claro cuál es su proyecto político para Aragón.