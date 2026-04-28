Azcón inicia el debate para su investidura: "Aragón ni merece ni necesita bloqueo"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, será reelegido mañana, cuando culmine el debate de investidura que ha comenzado este martes en las Cortes de Aragón, apenas una semana después de que PP y Vox sellaran un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de la comunidad autónoma "para los próximos cuatro años".

El primer dardo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha llegado apenas unos minutos después de iniciar su discurso. Y es que el presidente no ha olvidado el relato de por qué convocó elecciones anticipadas en Aragón: por el bloqueo de no tener presupuestos, como le viene ocurriendo a Sánchez en los últimos años. "Su prioridad es exclusivamente lo personal", le ha reprochado al presidente del Gobierno de España, antes de ensalzar la importancia del pacto con Vox, que es la respuesta, ha reiterado, de la voluntad de las urnas.

El presidente en funciones ha dejado claro que el pacto con Vox responde a ese mandato con las urnas.

"La lectura de aquellos comicios no tiene vuelta de hoja. El Partido Popular fue la fuerza más votada, con el 34,17% de los votos. Por otra parte, Vox obtuvo el 17,84% de los apoyos. Entre ambas fuerzas aglutinamos todo el espectro de la derecha y el centro derecha, sumando 40 diputados de los 67 que integran las Cortes de Aragón, lo que supone una mayoría histórica", ha defendido.

Así, ha puesto negro sobre blanco sus objetivos: "los aragoneses precisan un Gobierno que siga vertebrando el territorio, reforzando los servicios públicos, atrayendo inversiones y mejorando todos y cada uno de los indicadores económicos". "Los aragoneses reclamaron con su voto un Gobierno regido por los valores, principios y propuestas electorales de la derecha que, además, pueda aprobar de forma anual unos presupuestos ajustados a las necesidades del año en curso", ha incidido el candidato a la reelección, consciente de que la falta de presupuestos y el bloqueo de Vox es lo que propició la situación política actual, que ha obligado a prorrogar los presupuestos de 2024 durante dos ejercicios más.

Así, ha llegado a la conclusión de que "Aragón ni merece ni necesita bloqueo", lo que espera conseguir con el pacto sellado con Vox. "Aragón necesita estabilidad y necesita políticas audaces para seguir avanzando bajo el amparo del Estatuto de Autonomía y la Constitución Española y con el respaldo de unos presupuestos aprobados cada año", ha marcado como límites.

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Azcón ha recordado la "mayoría histórica" con que contará la suma de PP y Vox en el nuevo Gobierno autonómico. Ha esperado a los 20 minutos de su discurso para hablar directamente de ese pacto de Gobierno. "Vamos a poner en marcha un plan de atracción y dinamización de la actividad industrial", ha destacado Azcón, de ese pacto con la ultraderecha en el que el principio de la "prioridad nacional" se ha ido comiendo todos los titulares en los últimos días.