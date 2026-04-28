Educación oferta vacantes de Secundaria y Formación Profesional a aspirantes sin el máster del Profesorado en Aragón

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, ante la falta de candidatos para cubrir determinadas plazas y como ha hecho en cursos anteriores, ha publicado este martes una nueva oferta extraordinaria de vacantes de Secundaria y Formación Profesional (FP) a las que pueden optar aspirantes sin el máster del Profesorado o que lo estén estudiando en este momento. En lo que va de año lectivo, esta opción solo se había abierto para determinadas especialides de FP, y ahora se ha ampliado a la ESO. Se trata de una medida ya aplicada en cursos anteriores ante la falta de docentes que sufre la comunidad, y otras, de un tiempo a esta parte.

Según han explicado desde la DGA, el Departamento de Educación permitirá a los estudiantes del máster que realizcen su última semana de prácticas al tiempo que ejerzan la docencia directa al alumnado.

En la convocatoria de este martes, publicada en la web de Educaragón y que estará abierta hasta las 12.00 horas de este miércoles, 29 de abril, se ofertan, entre otras, 6 plazas de matemáticas, 4 de tecnología, 1 de física y química, 1 de biología y geología con perfil de C1 de Ingles, 6 de música, 1 de griego y 1 de orientación educativa, junto con la de latín anteriormente citada.

El director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, ha concretado que con esta convocatoria se pretende cubrir plazas como la de latín del IES San Alberto Magno, en Sabiñánigo, por ejemplo, que "por diversas contingencias, y pese a todas las acciones llevadas a cabo, la falta de candidatos hace que se lleve más de un mes sin titular".

El Departamento espera la máxima implicación de los candidatos y que, con esta medida extraordinaria, se puedan cubrir las sustituciones y bajas de docentes. Todo con el objetivo, ha señalado el director general, de que el alumnado de Secundaria y Formación Profesional pueda recibir las clases con normalidad desde la próxima semana hasta finalizar el curso.

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Desde la consejería defienden que esta medida es un paso más entre las acciones implementadas para paliar el déficit de profesorado en la comunidad. Asimismo, recuerdan que han solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Educación que “lidere la adopción de medidas” para solucionar la falta de profesorado en determinadas especialidades y etapas, "un problema recurrente y común en toda España". Afirman que por ahora "ni tan siquiera ha contestado a las solicitudes realizadas por el Departamento por las que se excepcione de forma temporal el requisito de formación pedagógica en determinadas materias y que autorizase a los maestros a impartir Lengua y Matemáticas en 1º y 2º de la ESO con el máster de secundaria de cada especialidad".