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Un informe concluye cuáles son las empresas aragonesas más influyentes: una está en el 'top 20' nacional

La compañía Accumin Intelligence ha elaborado el ranking de las sociedades que destacan en los distintos territorios más allá de su volumen de facturación y del número de empleados

Plaza central de la sede de Ibercaja, en Zaragoza.

Plaza central de la sede de Ibercaja, en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

¿Cuáles fueron las empresas aragonesas más influyentes en 2026? Esta es la pregunta a la que ha intentado dar respuesta la compañía Accumin Intelligence, que aglutina a algunas de las sociedades pioneras de España, Europa y América Latina en datos e inteligencia artificial. Lo ha hecho con un modelo que no solo se ciñe a la facturación o al número de empleos, sino que tiene en cuenta otras variables como la presencia digital y publicitaria de las empresas analizadas o una serie de encuestas a profesionales locales de las provincias donde estas tienen su matriz, así como otros datos empresariales y de relevancia para el territorio (score).

De esta forma, el ranking hace un top 3 en base al score de cada una de las 50 provincias españolas, además de Ceuta y Melilla. De las 156 empresas destacadas, las nueve aragonesas están lideradas por Ibercaja, con una facturación de 1.335 millones de euros y 4.628 trabajadores. El banco de capital aragonés, además, está entre los 20 primeros puestos a nivel nacional, concretamente en el 17, en un listado cuyos tres primeros puestos están ocupados por El Corte Inglés, CaixaBank y Mercadona.

En el caso de Zaragoza, después de Ibercaja aparecen BSH y Pikolín. De hecho, en esta clasificación particular ya se pone de manifiesto que la facturación no es lo que más prima en el informe de Accumin Intelligence, ya que la antigua Balay está por encima en ese campo, con 1.592 milones de euros facturados en 2025, de Ibercaja. Solo en materia de facturación, Ibercaja bajaría del puesto 17 al 44 y BSH se quedaría en el 36, siendo que ocupa el 23 en el ranking original de la compañía de datos.

BSH MONTAÑANA FABRICA DE ELECTRODOMESTICOS, TERRENOS PROXIMOS EN EL QUE LA FACTORIA VA ACRECER

Planta de BSH en Montañana (Zaragoza). / JAIME GALINDO

Huesca y Teruel

En Huesca, el sector cárnico es el que copa los altos puestos. Está liderado por Piensos Costa, con 757 millones de facturación y 225 empleos. Fribin se lleva la medalla de plata, con 407 millones y 695 trabajadores, y Litera Meat cierra el podio pese a ser el que más factura (864 millones) y emplea (1.696 puestos de trabajo) de la provincia oscense.

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Por último, en Teruel destaca por encima del resto Ronal Ibérica, filial del grupo homónimo suizo y que fabrica en la capital turolense desde 1983 llantas de aluminio para automóviles, siendo este último uno de los sectores más pujantes de la comunidad. Con 125 millones facturados y 605 trabajadores, está seguida por Fertinagro (122 millones y 97 empleos) y el grupo Samca, que es el que más factura y emplea de los tres (159 millones y 314 puestos) pese a tener el score más bajo.

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