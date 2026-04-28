Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso

El traslado de Fnac desde el Coso a la calle San Miguel se viene madurando desde hace tiempo. No es una decisión repentina, sino el desenlace de una operación que llevaba años gestándose en segundo plano. Según fuentes del sector inmobiliario, la cadena francesa y la propiedad del local actual —en manos de Zaragoza Urbana— venían negociando desde hace tiempo un reajuste de rentas que finalmente no ha prosperado. Ese desacuerdo económico ha terminado de inclinar la balanza en una decisión donde también pesa, y mucho, el cambio de estrategia de la compañía.

El local del Coso, ocupado por Fnac desde el año 2000, presenta luces y sombras. A su favor juega una ubicación privilegiada en una de las calles peatonales más transitadas del centro, dentro además del perímetro del Casco Histórico catalogado como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite una libertad horaria total, incluidos domingos y festivos. Un atractivo que, sin embargo, la propia cadena no ha explotado plenamente.

En el debe, la morfología del espacio —repartido en tres plantas— dificulta su adaptación a nuevos operadores, aunque en el sector se considera un activo muy codiciado, especialmente para grandes marcas de moda.

El movimiento hacia San Miguel responde también a un cambio de modelo. Fnac lleva tiempo apostando por tiendas más compactas, funcionales y adaptadas a un consumidor híbrido entre lo físico y lo digital.

El nuevo local: planta calle y sótano

El nuevo local encaja en ese patrón. Se trata de un espacio moderno, en dos alturas (planta calle y sótano) y con una superficie en torno a los 1.500 metros cuadrados, muy alejado del formato tradicional de gran superficie que ocupaba en el Coso.

La ubicación tampoco es casual. El nuevo establecimiento se integrará en el edificio conocido como Palacio de la Luz, antigua sede de Endesa en Aragón, completamente reconvertido en residencial y comercial. Sus bajos han ido ocupándose progresivamente hasta alcanzar el lleno total, con operadores como Mango Home o Kave Home, consolidando a la calle San Miguel como un eje emergente tras su reciente remodelación urbana.

Pese a que el traslado se da prácticamente por hecho en el sector, la operación no está cerrada oficialmente. Desde Fnac aseguran que continúan las negociaciones con la propiedad del local del Coso y que, a día de hoy, siguen abiertas distintas posibilidades, incluida la permanencia. La propiedad del nuevo local, controlada por la sociedad Inversiones San Miguel Residencial, ha evitado hacer valoraciones.

Entre tanto, el mercado ya se mueve. Si Fnac confirma su salida, el espacio que deja en el Coso -con su ubicación, tamaño y ventajas normativas como la barra libre de horarios- se perfila como una de las piezas más codiciadas del tablero comercial zaragozano. Un “caramelo”, asegura un experto de sector.