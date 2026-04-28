Fnac exporta a Zaragoza su fórmula de Madrid y Barcelona: menos tienda, más experiencia
El traslado del Coso a la calle San Miguel sigue el modelo de establecimientos más compactos versátiles que la cadena francesa ya ha implantado en grandes ciudades
La mudanza de Fnac en Zaragoza no es un simple cambio de ubicación, sino la traslación local de una estrategia global de la cadena. La compañía francesa abandona su histórica tienda del Coso para instalarse en la calle San Miguel con un formato más ajustado, en línea con el modelo que ya ha ensayado en grandes plazas como Madrid o Barcelona. Menos metros, pero mejor aprovechados; menos exposición lineal de producto, pero más experiencia de cliente.
El ejemplo más claro es el de Fnac Callao, en pleno centro de Madrid, donde la cadena ha reformulado su tienda para adaptarla a nuevos hábitos de consumo. El espacio ha ganado en dinamismo, con zonas más abiertas, mayor protagonismo de la tecnología y una programación cultural reforzada. Algo similar ha ocurrido en Fnac Triangle, en Barcelona, donde el concepto evoluciona hacia un punto de encuentro más que hacia un gran almacén tradicional.
Ese es el camino que ahora sigue Zaragoza. La nueva tienda de San Miguel se plantea como un espacio más versátil, adaptado a un consumidor que ya no acude solo a comprar, sino también a descubrir, probar o participar. La reducción de superficie responde, en parte, al cambio de modelo comercial. El peso creciente de la venta online hace innecesarios los grandes estocs en tienda, mientras que el espacio físico se redefine como escaparate y experiencia.
Además, la ubicación no es casual. San Miguel se ha consolidado como uno de los nuevos focos comerciales del centro, con grandes locales, marcas conocidas y un flujo peatonal creciente. El traslado permite a Fnac reposicionarse en un entorno más alineado con su nueva estrategia, sin salir del corazón urbano pero adaptándose a su evolución.
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