La izquierda prevé "un Gobierno de Aragón que dure lo que quiera Abascal" en un debate con un Azcón "zombi y poco enérgico"

Ninguno de los cuatro grupos -PSOE, CHA, Teruel Existe e IU- han visto brotes verdes en el discurso de investidura del aspirante a la presidencia, Jorge Azcón. Las izquierdas han analizado un próximo Gobierno de Aragón que durará “lo que quiera Abascal” y ha lamentado que el jefe en funciones de la DGA se haya presentado “zombi y poco enérgico” en el primer asalto para revalidar su Gobierno.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, ha afirmado que “nada queda del Aragón Imparable y sí hay mucho de Aragón paralizado”. Alegría ha dicho que “el tercer Gobierno de Azcón” nace como un proyecto “fallido” y ha adelantado que durará “lo que Santiago Abascal quiera que dure”. “El acuerdo no refleja los intereses de Aragón y sí la agenda ideológica de la ultraderecha”, ha resumido Alegría, que ha criticado que Azcón ha comprado el Gobierno “a precio de xenofobia”. La líder del PSOE en la comunidad ha destacado la falta de aplausos de Vox al discurso del líder popular y ha tachado de “peaje político” el mantra de “la prioridad nacional”.

En Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo ha calificado de “farsa” el mensaje del presidente en funciones de la DGA y ha señalado que "se ha abrazado a Vox" adoptando para el Gobierno autonómico "los valores extremos de la derecha más individualista frente a los valores comunitarios". "A Vox solo le interesa marcar la agenda política y utiliza Aragón para sus intereses partidistas”, ha resumido Pueyo, que ha avanzado que "no se sabe cuánto va a aguantar" el Gobierno autonómico: "No tienen capacidad de gestión y se dedican solo a la ideología".

En Teruel Existe, Tomás Guitarte ha visto a un Azcón “con poca energía” y ha criticado que “todo se ha cocinado en Madrid, tanto la legislatura como la anterior ruptura”. “Los acuerdos de Vox solo mantienen axiomas que le permitan llegar a las elecciones generales con tensión”, ha analizado el portavoz de Teruel Existe, que se ha preguntado si “el acuerdo va a durar cuatro años”.

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En una línea similar se ha pronunciado Marta Abengochea, de IU, que ha criticado que “Azcón oculta la vergüenza que le da” lo pactado con Vox. “Ha institucionalizado el racismo y escenificado la irresponsabilidad de traernos hasta este pozo negro”, ha censurado la líder de IU.