La playa favorita de muchos zaragozanos estrena paseo marítimo tras 14 meses de obras

Muchos zaragozanos ya aprovecharon el buen tiempo del puente de San Jorge para acudir a su segunda residencia en la Costa Dorada de Tarragona y darse el primer baño de 2026. Una escapada que muchos pensaban repetir este próximo fin de semana, aprovechando que el 1 de mayo cae este año en viernes. Sin embargo, la previsión meteorológica apunta a un cambio de tiempo: la lluvia volverá a ser protagonista después de varias semanas de ambiente casi veraniego, acompañada además de un descenso de las temperaturas.

Uno de los destinos predilectos por los zaragozanos para sus fines de semana o puentes en la playa es, sin duda, La Pineda. Esta localidad tarraconense, perteneciente al municipio de Vila-seca y vecina de la popular Salou, cuenta con una importante colonia aragonesa con segunda residencia. Muchos de ellos se encontrarán ahora con una imagen completamente renovada: el nuevo paseo marítimo ya puede recorrerse tras 14 meses de obras que han servido para transformar y renaturalizar este espacio frente al mar.

Nuevo parque infantil en el Paseo Marítimo de La Pineda / FACEBOOK

Tal como explica el Diari de Tarragona, los trabajadores municipales todavía están dando los últimos retoques de jardinería y algunas vallas siguen instaladas en la zona. A pesar de que el nuevo paseo marítimo todavía no está al 100%, los vecinos, turistas y propietarios de segundas residencias ya han podido caminar, correr o sentarse en las nuevas zonas de ocio y descanso. La actuación, que sorprendió el pasado verano a muchos zaragozanos que solo acuden a La Pineda en junio, julio y agosto, llevaba proyectada más de 15 años y ha supuesto una inversión de 7,2 millones de euros tras 14 meses de trabajos.

El nuevo paseo marítimo de La Pineda cuenta ahora con parques infantiles, espacios arbolados, zonas de hamacas, áreas para hacer ejercicio y una primera línea de playa sin tráfico. La intervención ha cambiado por completo una zona muy concurrida durante los meses de verano, desde la calle Hipòlit Lázaro hasta la frontera con Salou. Antes de las obras, los coches circulaban por una carretera situada en plena fachada marítima. Ese vial ha desaparecido para permitir que la playa gane casi 20 metros de anchura de arena.

Definido en tres tramos

A partir de ahora, según relata el Diari de Tarragona, el paseo queda definido en tres grandes tramos. El primero es un nuevo muro en zigzag que separa la zona urbanizada de la playa y funciona también como una especie de graderío orientado al mar. El segundo es un espacio reservado para peatones y ciclistas, con nuevas aceras, asientos, hamacas y zonas infantiles. Por último, el vial interior de Pau Casals mantiene su función como zona verde, con arbolado y especies autóctonas, además de permitir la circulación y conservar opciones de aparcamiento.

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Así ha quedado el Paseo Marítimo de la Pineda / SERVICIO ESPECIAL

Este proyecto está considerado como uno de los primeros ejemplos de desurbanización de un paseo marítimo en España. La actuación no solo busca embellecer la fachada marítima de La Pineda, sino también prepararla frente a los temporales y la erosión costera. En el arenal se han plantado especies vegetales para generar un sistema dunar capaz de devolver a la playa un aspecto más natural, retener sedimentos y actuar como barrera frente al oleaje. Otros medios han destacado que este tipo de intervenciones forman parte de una nueva estrategia en distintos puntos del litoral español: retirar hormigón y carreteras de primera línea para dar más espacio a la playa y reforzar su protección natural frente al cambio climático. En el caso de La Pineda, el proyecto afecta a más de 33.000 metros cuadrados y supone una de las transformaciones más visibles de la Costa Dorada en los últimos años