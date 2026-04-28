Nolasco celebra que Azcón "ha entendido" las políticas de Vox: "No es exclusión, es prioridad nacional"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha celebrado este martes el tono del discurso para la investidura del seguro próximo presidente de Aragón, Jorge Azcón. El líder de la ultraderecha en la comunidad ha considerado que en ese mensaje el PP "ha entendido" las políticas que Vox ha introducido en el pacto y ha reivindicado "la prioridad nacional" como medida a aplicar en el reparto de ayudas. Nolasco no ha avanzado ninguna información sobre los consejeros que la ultraderecha pondrá al frente de las tres consejerías que pilotarán en el próximo gabinete.

"Azcón ha entendido que gran parte de las políticas de Vox tienen que estar en el Gobierno", ha resumido Nolasco, al que le ha parecido "bien" que el presidente en funciones del Ejecutivo autonómico "se haya detenido a hablar de prioridad nacional".

Sobre este término, que ha centrado todas las conversaciones sobre los pactos acordados entre PP y Vox en Aragón y Extremadura, Nolasco ha dicho que habrá "baremos para aquellas personas que tengan arraigo y vinculación real y duradera" y ha afirmado que serán "criterios que premiarán esos vínculos y la mayor aportación al Estado del Bienestar". "Es una cosa clara y evidente", ha sentenciado Nolasco, que ha defendido que las políticas que se fomentarán serán "prioridad y no exclusividad".

Según el líder de la ultraderecha en la comunidad, la medida hará que "uno estará delante de otro, porque otra cosa es que uno no pueda estar" en las solicitudes de ayudas: "No es exclusión, es priorizar el acceso a los servicios".

El portavoz de la ultraderecha no ha desvelado nada sobre las personas que formarán las consejerías que dirigirá Vox. No hay nombres confirmados para los Departamentos de Desregulación ni Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo. "No hemos decidido quiénes van a ser consejeros y si yo voy a estar en ese Gobierno", ha considerado Nolasco, que ha defendido que Vox aún no ha hablado de ese asunto en su núcleo: "Abordaremos el cómo y el quién, que será lo último". El portavoz ultraderechista tampoco ha señalado qué consejería tendrá el rango de vicepresidencia.

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La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, se ha alineado con el líder de su partido, al que ha visto "coherente, responsable y cargado de soluciones para los problemas reales de los aragoneses". Marín cree que Azcón ha presentado un proyecto con "continuidad" para la comunidad autónoma y que "ha huido de las mentiras y la demagogia".