El nuevo mapa comercial del centro de Zaragoza: traslados, aperturas y una nueva milla de oro

El centro de Zaragoza vive una mutación silenciosa pero profunda, una de esas transformaciones que no responden a una única operación, sino a una suma de movimientos de tiendas y negocios que acaban alterando el ecosistema comercial. La marcha de Fnac desde el Coso hacia la calle San Miguel –apenas unos cientos de metros– actúa como detonante visible de un fenómeno más amplio que está reconfigurando el mapa del retail en la capital aragonesa. Grandes superficies, nuevas ubicaciones y un renovado apetito inversor agitan el sector, tanto en el plano inmobiliario como en el comercial.

El paseo Independencia mantiene su condición de eje vertebrador, con niveles de ocupación cercanos al lleno técnico, pero la presión de las marcas por ganar tamaño y visibilidad ha empezado a desbordar sus límites naturales. El resultado es una expansión hacia calles adyacentes y segundas líneas que, hasta hace poco, quedaban fuera del radar.

Detrás de este movimiento hay también un cambio de ciclo. La inversión en locales comerciales, tras años de repliegue, vuelve a activarse, impulsada por capital local que busca activos reconocibles, bien ubicados y con operadores solventes. Zaragoza, con un mercado prime (activos de alta calidad) reducido pero dinámico, se ha convertido en un tablero donde cada operación cuenta más de lo que aparenta.

Independencia, epicentro de la nueva milla de oro

En el corazón de esa transformación está el paseo Independencia. La principal arteria comercial (high street, en la jerga del sector) presenta niveles de ocupación cercanos al 96%, con apenas dos locales disponibles de los 52 existentes, según el último informe de retail elaborado por aRetail y Gesvalt. Una cifra que habla por sí sola.

El estudio subraya además que se trata del eje más demandado de Zaragoza, con rentas en crecimiento constante y un mix dominado por la moda, que concentra casi la mitad de los operadores, seguida de servicios, cosmética y restauración. Su elevado flujo peatonal y su carácter representativo dentro del tejido urbano siguen atrayendo a primeras marcas. Todo ello en una ciudad que, según las citadas consultoras, ofrece un equilibrio poco habitual entre estabilidad comercial y rentabilidades atractivas para los inversores.

El paseo se ha consolidado como el escaparate principal de Zaragoza. Las grandes firmas lo saben y compiten por posicionarse en él. La apertura de la futura macrotienda de Zara, que ocupará el antiguo edificio de la CAI con más de 5.000 metros cuadrados, será el mejor ejemplo de la tendencia de las grandes marcas a tener menos tiendas, pero más grandes, visibles y experienciales.

Ese mismo patrón se repite con la tienda de Nike en el Coso, abierta en 2025 en el antiguo edificio del BBVA, o con la inminente llegada de Primor a Independencia tras la salida de Massimo Dutti. El tamaño importa en el comercio, y cada vez más.

El efecto dominó: moverse o desaparecer

La consecuencia directa de esta carrera por el espacio es un efecto dominó. Las marcas no solo llegan, también se mueven y se recolocan. Buscan locales más grandes, mejor ubicados o más acordes a un modelo de negocio que prioriza la experiencia física frente al simple punto de venta.

Ahí encaja la decisión de Fnac. Su salida del Coso no responde a una retirada, sino a una adaptación, con menos superficie, pero un local más moderno y actual en un entorno comercial en plena ebullición como es la calle San Miguel, revitalizada tras su reforma parcial y la reconversión del antiguo edificio de Endesa.

Este tipo de operaciones redefinen los ejes. El Coso, lejos de perder peso, se reposiciona como espacio para grandes superficies y restauración, mientras que Alfonso I refuerza su perfil turístico. El centro no se diluye, se especializa.

Alquileres al alza y expulsión del comercio local

Pero este nuevo mapa tiene costes. El principal, el precio. Los alquileres en Independencia no han dejado de subir, impulsados por una demanda creciente y una oferta limitada. Las rentas pueden superar los 120 euros por metro cuadrado en los locales más pequeños, una barrera difícil de asumir para el comercio tradicional.

El resultado es visible. El pequeño comercio prácticamente ha desaparecido del paseo y se ha desplazado hacia calles aledañas como Don Jaime o incluso ha salido del centro. Es lo que el sector denomina “efecto expulsión”, cuando el éxito de una zona la hace inaccesible para quienes la construyeron.

A cambio, el paseo gana homogeneidad. Franquicias, multinacionales y grandes cadenas dominan el paisaje. Zaragoza no es una excepción y sigue la misma senda que otras ciudades europeas, donde los centros históricos se convierten en escaparates globales.

La inversión vuelve y se amplía el foco

Este nuevo ciclo no se entiende sin el regreso del capital. Para Miguel Ángel Gómez Rando, socio director de GB3 Partners, el interés por los locales comerciales ha resurgido con fuerza, especialmente entre inversores locales. “Durante años, la inversión se había reducido o concentrado en dos o tres calles. Ahora el foco se amplía”, resume.

Ese cambio se traduce en un creciente interés por segundas líneas de las grandes arterias, donde empiezan a cerrarse operaciones con tickets medios de hasta un millón de euros. Son activos que, sin estar en la primera línea del paseo Independencia, presentan un atractivo creciente por su morfología, ubicación o potencial comercial.

El perfil del inversor también ha cambiado. Según el experto inmobiliario, predomina el capital local, con una visión patrimonialista y de largo plazo, mientras que en el lado vendedor ganan peso las family office nacionales. La clave, en todo caso, sigue siendo el inquilino. Las operaciones prosperan cuando hay un operador fiable detrás, una marca reconocible que garantice rentas estables.

Este fenómeno encaja en una tendencia nacional más amplia. La inversión en retail en España ha alcanzado los 1.044 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 14% más que el año anterior, con los centros comerciales concentrando buena parte del volumen, según datos de JLL.

Nuevos usos, nuevos equilibrios

La presión por encontrar grandes superficies ha obligado a las marcas a mirar más allá de la milla de oro. Zaragoza, con un número limitado de locales prime, empuja a los operadores a explorar nuevas ubicaciones. De ahí que espacios que llevaban años vacíos estén encontrando salida. En paralelo, el mix comercial se diversifica. Crecen los pequeños supermercados urbanos, se multiplican las cadenas de restauración y las perfumerías ganan presencia en el centro. Es una adaptación a nuevos hábitos de consumo, más inmediatos y vinculados al día a día.

El cambio también alcanza a los edificios. El antiguo inmueble de Telefónica en Independencia, por ejemplo, se está transformando en oficinas flexibles, mientras que otros espacios combinan comercio, ocio y servicios, como ocurre con Puerta Cinegia.

En ese contexto, el movimiento de Fnac adquiere una dimensión mayor. No es solo una tienda que cambia de sitio, ni una operación puntual dentro del tablero comercial. Es la expresión visible de un modelo y una estructura comercial en plena reorganización. Zaragoza no crece en superficie comercial en su núcleo urbano, pero sí en intensidad. Cada metro cuadrado se disputa más y se redefine con mayor rapidez.