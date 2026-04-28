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La población extranjera supone el 15% en Aragón, pero aporta el 29% de los nacimientos

La comunidad autónoma creció en 2025 casi un 1%, por tercer año consecutivo, con un crecimiento que explica principalmente por la llegada de inmigrantes

Niños y niñas a la salida del colegio, en una imagen de archivo en Zaragoza.

Niños y niñas a la salida del colegio, en una imagen de archivo en Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El último informe del Instituto Aragonés de Estadística con motivo de la celebración del Día de Aragón realiza una radiografía de la aportación del colectivo inmigrante a la comunidad y sus características en Aragón. Aragón es una de las comunidades más envejecidas de España, y en 2025 incrementó su población por tercer año consecutivo (en un 0,96%). Algo, principalmente, vinculado a la aportación de la población extranjera, por su juventud y por su mayor tasa de natalidad.

Según este informe, la población extranjera representa el 15,1% del total de aragoneses, un 1% más de lo que representa el colectivo en la media española. De ellos, no hay un continente que sobresalga en demasía sobre el resto, y hay una proporción bastante estable de migrantes procedentes de Europa, América y África, con un 5,3% del total, un 4,9% y un 4%, respectivamente. En último lugar está representado el continente asiático, con el 0,9% de los extranjeros que viven en Aragón.

Rumanía es el país que más población extranjera aporta a Aragón (el 23,3% del total), seguida, en segundo y tercer lugar, por Marruecos (12,8%) y Colombia (9,4%). El resto de procedencias tiene un peso mucho más testimonial. Entre los colectivos más numerosos se encuentran los nicaragüenses (5,6%), venezolanos (4,4%), argelinos (3,6%) y chinos (3,1%). Por último, los extranjeros más numerosos proceden de Senegal (2,8%), Bulgaria (2,5%) y Perú (2,4%).

Muchos más nacimientos que defunciones

Otro rasgo que acompaña a la población extranjera en Aragón es su juventud. Ello implica, a su vez, una mayor tasa de natalidad que la media aragonesa. De hecho, este 15% de la población aporta el 28,8% de los nacimientos que se registraron en 2024 (último dato disponible en el INE) en la comunidad autónoma. Ello se traduce, a su vez, en un menor peso en cuanto al cobro de pensiones y el uso de la sanidad aragonesa, frente a una utilización mayor de los servicios de educación que la media española.

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Así, según explica el IAEST en su informe anual, en Aragón se registraron en 2024 un total de 8.597 nacimientos, de los que el 28,8% fueron de extranjeros, un porcentaje que supera en casi tres puntos a la media nacional de nacimientos de bebés de origen extranjero (25,6%). Por el contrario, de las 13.932 defunciones que se registraron ese mismo año solo un 2,4% de ellos eran extranjeros, la mitad de porcentaje que a nivel nacional.

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