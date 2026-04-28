La población extranjera supone el 15% en Aragón, pero aporta el 29% de los nacimientos

El último informe del Instituto Aragonés de Estadística con motivo de la celebración del Día de Aragón realiza una radiografía de la aportación del colectivo inmigrante a la comunidad y sus características en Aragón. Aragón es una de las comunidades más envejecidas de España, y en 2025 incrementó su población por tercer año consecutivo (en un 0,96%). Algo, principalmente, vinculado a la aportación de la población extranjera, por su juventud y por su mayor tasa de natalidad.

Según este informe, la población extranjera representa el 15,1% del total de aragoneses, un 1% más de lo que representa el colectivo en la media española. De ellos, no hay un continente que sobresalga en demasía sobre el resto, y hay una proporción bastante estable de migrantes procedentes de Europa, América y África, con un 5,3% del total, un 4,9% y un 4%, respectivamente. En último lugar está representado el continente asiático, con el 0,9% de los extranjeros que viven en Aragón.

Rumanía es el país que más población extranjera aporta a Aragón (el 23,3% del total), seguida, en segundo y tercer lugar, por Marruecos (12,8%) y Colombia (9,4%). El resto de procedencias tiene un peso mucho más testimonial. Entre los colectivos más numerosos se encuentran los nicaragüenses (5,6%), venezolanos (4,4%), argelinos (3,6%) y chinos (3,1%). Por último, los extranjeros más numerosos proceden de Senegal (2,8%), Bulgaria (2,5%) y Perú (2,4%).

Muchos más nacimientos que defunciones

Otro rasgo que acompaña a la población extranjera en Aragón es su juventud. Ello implica, a su vez, una mayor tasa de natalidad que la media aragonesa. De hecho, este 15% de la población aporta el 28,8% de los nacimientos que se registraron en 2024 (último dato disponible en el INE) en la comunidad autónoma. Ello se traduce, a su vez, en un menor peso en cuanto al cobro de pensiones y el uso de la sanidad aragonesa, frente a una utilización mayor de los servicios de educación que la media española.

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Así, según explica el IAEST en su informe anual, en Aragón se registraron en 2024 un total de 8.597 nacimientos, de los que el 28,8% fueron de extranjeros, un porcentaje que supera en casi tres puntos a la media nacional de nacimientos de bebés de origen extranjero (25,6%). Por el contrario, de las 13.932 defunciones que se registraron ese mismo año solo un 2,4% de ellos eran extranjeros, la mitad de porcentaje que a nivel nacional.