La Aemet recrudece sus pronósticos para Aragón: extiende los avisos por tormentas y granizo a tres zonas de la comunidad este miércoles
La Agencia Estatal ha modificado su mapa de avisos meteorológicos para Aragón al extenderse la previsión de lluvias en las últimas horas
La evolución de las previsiones meteorológicas en Aragón para este miércoles han dado un giro inesperado en las últimas horas. El descuelgue de una bolsa de aire frío desde latitudes altas hacia la Península Ibérica está dejando lluvias importantes en la franja occidental del país que deja ya más de 30 litros por metro cuadrado en apenas unas horas en varios puntos de Extremadura, Galicia, Castilla y León y Castilla La Mancha.
La inestabilidad ha llegado a la comunidad hoy con una caída notable de las temperaturas en todo el territorio que, en el valle del Ebro, se ha dejado sentir con la entrada del viento. Hasta ahí, lo ya contemplado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde hace días junto con la previsión de tormentas en esta zona y la activación del aviso amarillo. La novedad es que este escenario se ha recrudecido y la amenaza de lluvias se ha extendido a la Ibérica de Zaragoza, donde la Aemet ha activado el aviso naranja, y a las Cinco Villas, con aviso amarillo.
En estas tres áreas, las alertas se mantendrán desde el mediodía hasta las 22 horas por lluvias y tormentas que podrían venir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Los acumulados podrían llegar hasta los 30 litros por metro cuadrado en algunos municipios de la Ibérica y hasta los 15 litros en zonas de la ribera y las Cinco Villas.
No obstante, hay que precisar que los meteorólogos suelen advertir de la incertidumbre inherente a este tipo de tormentas, lo que hace muy difícil precisar con exactitud dónde descargarán finalmente las lluvias y su magnitud. Una prueba de ello es la propia predicción para Zaragoza. Este pasado lunes, la única ventana abierta clara para las lluvias se situaba en torno al mediodía y, en estos momentos, podría caer alguna gota a media mañana, a primeras horas de la tarde y, lo que sí parece más claro, es que será a primeras horas de la noche cuando descargue con fuerza una tormenta.
En el resto de Aragón, los municipios como Tarazona, La Almunia, Calatayud, Albarracín, Sos del Rey Católico o Jaca podrían registrar tormentas desde las últimas horas de la mañana de este miércoles que, conforme pasen las horas, se irán extendiendo hacia el interior de la comunidad, siendo las lluvias más débiles y ocasionales en la provincia de Teruel y más intensas en aquellas zonas con los avisos de la Aemet activos.
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