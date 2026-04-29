Arantza Sarasola: “El éxito no es producto de la casualidad, sino del trabajo, el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia”

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, ha abierto su intervención poniendo en valor la “mirada femenina” con la que se han celebrado los Premios Woman Aragón, y ha dado la bienvenida a los asistentes a una gala centrada en la moda, la creatividad y el talento “de esta tierra”. Con un tono cercano, ha situado el evento como un punto de encuentro para reconocer el impulso creativo aragonés.

En su discurso, Sarasola ha insistido en la relevancia de estos galardones, que también se han celebrado en otras comunidades como Extremadura y Andalucía, y que han servido para visibilizar el talento en ámbitos muy diversos. Ha destacado especialmente la pluralidad de disciplinas, desde la moda hasta la ciencia, y ha remarcado el alcance transversal de unos premios que ponen el foco en referentes femeninos.

La vicepresidenta ha subrayado que la calidad de las nominadas ha evidenciado el “enorme potencial que atesora Aragón”, reforzando además la convicción en el capital humano de la comunidad. Ha descrito este talento como sólido, inquieto y con un futuro “repleto de oportunidades”, poniendo en valor la capacidad de crecimiento del territorio.

Como ejemplo concreto, ha citado el caso de la firma aragonesa París 64, a la que ha señalado como un referente en innovación y excelencia. En este contexto, ha reivindicado “el toque parisino de sus diseños” y ha destacado cómo la marca se ha convertido en un “icono del buen gusto”, al conjugar lujo accesible, artesanía de alta calidad y un marcado espíritu emprendedor con proyección internacional.

Una revista que ama la moda española

Sarasola también ha querido detenerse en el papel de la revista Woman, nacida en España, que —según ha afirmado— “ama la moda española” y cuyas páginas “sirven de inspiración” en ámbitos como la belleza, el estilo de vida y la cultura. Ha recordado que, a través de esta publicación, Prensa Ibérica busca fortalecer su vínculo con Aragón.

En esta línea, ha explicado que el objetivo del grupo editorial es identificar a aquellos aragoneses que destacan por su ambición y compromiso, personas que —en sus palabras— “no se conforman, se atreven a soñar en grande y se esfuerzan por convertir sus sueños en aventuras”. Una declaración que ha conectado con el espíritu de la gala.

Asimismo, ha defendido la necesidad de reconocer un talento que no solo brilla en espacios visibles como pasarelas o pantallas, sino también en el trabajo cotidiano. Ha recalcado que ese talento “se ve en una pasarela, en una claqueta, en la portada de un libro o en una pantalla”, pero también se ejerce en talleres, laboratorios, campos de juego y medios de comunicación.

Finalmente, Sarasola ha remarcado que el éxito “no es producto de la casualidad, sino del trabajo, el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia”, valores que —ha asegurado— se han reflejado en las premiadas. Las ha definido como referentes que “abren el camino” y contribuyen a mejorar la sociedad.

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Como cierre, ha resumido el sentido de esta primera edición de los premios señalando que se “rinde homenaje a quienes han sabido llevar el nombre de Aragón más allá de sus fronteras”, manteniendo siempre sus raíces y convirtiendo su trayectoria en un ejemplo de compromiso con la comunidad.