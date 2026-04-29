Condenan al Salud a indemnizar con más de 79.000 euros a una gimnasta profesional por una negligencia médica en Aragón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado Sentencia que condena al Salud de Aragón al pago de 79.348€ por las secuelas que sufre una gimnasta profesional en su rodilla. Según han informado desde el Defensor del Paciente, la Clínica Montpellier de Zaragoza se olvidó de realizar una de las dos intervenciones necesarias para su curación, provocándole secuelas permanentes en ambas rodillas.

Desde el Defensor del Paciente, cuyos letrados ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello han ejercido la defensa, han indicado que el TSJA ratifica y aumenta la responsabilidad patrimonial del Servicio Aragonés de Salud derivada de una negligencia médica. La paciente, de 30 años, gimnasta rítmica de élite, recibirá 79.348€ tras acreditarse que solo se le practicó una de las dos operaciones necesarias para curar sus lesiones de rodilla, a pesar de haber sido remitida por plan de choque de la Seguridad Social indicando la necesidad de ambas intervenciones.

En definitiva, se condena al Salud por una cirugía incompleta realizada a través del plan de choque por la Clínica Montpellier, realizando una incompleta cirugía de rodilla, olvidando operar la segunda lesión de una gimnasta que se ha visto obligada a abandonar la gimnasia rítmica y su carrera deportiva.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia en fecha 9 de abril de 2026, tras el recurso contencioso-administrativo, mediante la cual se condena al Servicio Aragonés de Salud (SALUD) a indemnizar con la cantidad de 79.348,83€ a la paciente por las graves secuelas derivadas de una negligencia médica.

Desde el Defensor del Paciente señalan que los hechos se remontan al 30 de mayo de 2018, cuando la deportista, que entonces contaba con 22 años, fue diagnosticada de su patología de rodilla. Fue puesta en lista de espera y operada en abril de 2019 en la Clínica Montpellier de Zaragoza, a la que fue derivada para así reducir la lista de espera de la sanidad pública.

Según inofrman, la paciente necesitaba una doble cirugía para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior y del complejo posterolateral de su rodilla. En el transcurso de esta doble cirugía, la Clínica Montpellier olvidó la reparación de una de las dos lesiones (el complejo posterolateral), a pesar de que el diagnóstico y las instrucciones previas eran claras. Esta negligencia provocó una grave inestabilidad articular en ambas rodillas que obligó a una segunda intervención meses después y derivó en secuelas permanentes que han truncado por completo y para siempre su carrera deportiva.

Desde el Defensor del Paciente aseguran que la administración se ha defendido a fondo en este asunto, aportando informes de la propia inspección y de facultativos que defendían la buena praxis médica. A pesar de ello, la defensa de la gimnasta ha conseguido acreditar con la prueba pericial traumatológica el error de los informes médicos de defensa de la Administración.

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Si bien, frente a los 197.988 € reclamados inicialmente en la demanda, el Tribunal ha concedido 79.348€, aplicando un criterio que, señalan desde El Defensor del Paciente, "resulta difícil de explicar técnicamente". Desde la asociación han indciado que discrepan de esta parte de la Sentencia, "pues no ha tenido en cuenta la lesión e inestabilidad provocada por esta negligencia a la pierna sana, así como la incidencia real en la carrera deportiva de la paciente, rebajando al mínimo la puntuación de las lesiones y no ajustándose a la realidad de las secuelas sufridas por la deportista que, no solo ha visto frustrada de manera definitiva y contundente su carrera profesional, sino que, actualmente, tiene secuelas permanentes y definitivas establecidas en sus dos rodillas, por lo que necesita muletas para andar, por no hablar del hecho de que ya nunca más podrá realizar gimnasia rítmica, el deporte y profesión a la que consagró su vida desde que era una niña".