Continúan las concentraciones en los centros de Aragón contra la concertación del Bachillerato: "Dinero público para la educación pública"

Por más recursos para la pública y contra la concertación del Bachillerato. Profesores de varios centros educativos de Aragón han protestado este miércoles, 29 de abril, a las puertas de los colegios e institutos para rechazar la medida que fue anunciada por la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández (PP), y que queda recogida en el pacto PP-Vox. Como ya hicieran en los últimos meses, cuando esta acción ya era una posibilidad que estaba sobre la mesa, se han concentrado bajo el lema "Dinero público para la educación pública" en el mismo día en el que se celebra la segunda sesión del debate de investidura del actual presidente en funciones, Jorge Azcón, que será reelegido de nuevo líder del Ejecutivo autonómico.

Las protestas de este miércoles se enmarcan dentro de un conjunto de acciones impulsadas por las entidades en defensa de la enseñanza pública -sindicatos, federaciones, organizaciones y fuerzas políticas de izquierdas- para rechazar la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso en Aragón. Además de volver a concentrarse los próximos 6 y 13 de mayo, han convocado huelga los días 19 y 20 del mismo mes para rechazar la medida.

Asimismo, han organizado asambleas informativas en distintos barrios y localidades y van a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia. En estos momentos están recopilando la documentación y, según informan, se interpondrá la semana que viene.

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Además de las acciones en forma de protesta y huelga, las organizaciones de Aragón que rechazan el Bachillerato concertado anunciaron que presentarían un escrito en el que los claustros y responsables escolares de los centros públicos aragoneses reflejarán sus "necesidades". Las convocantes señalaron que ello servirá como "argumento de que el dinero que se va a desviar a concertar el Bachillerato serviría para atender las necesidades de esos centros". El documento se registrará mediante un acto público.