Las familias del Octavus de Utebo (Zaragoza) reclaman mantener abiertas tres vías en 1º de Infantil: "Tenemos medios suficientes"

Hay malestar entre las familias del centro Octavus de Utebo (Zaragoza). Lo hay porque desde la AMPA Los Prados prevén que el colegio, que ha recibido más solicitudes que plazas ofertaba en 1º de Infantil para el próximo curso, irá a sorteo y no lo entienden porque, afirman, cuenta "con los recursos materiales y humanos suficientes para atender todas las peticiones". Y defienden que si la demanda ha superado a la oferta ha sido porque desde hace "varios años Educación no da las tres vías que tiene el centro" para niños de tres años. Su lucha ahora es lograr lo que, dicen, ya consiguieron para el presente año lectivo: tener abiertas las tres aulas. Cuando finalizó el proceso de escolarización, Educación ya informó de que no todos los que tuvieran exceso de solicitudes baremarían.

En concreto, el CEIP Octavus de Utebo ha recibido 46 solicitudes y ofertaba 38 vacantes, que serían 19 alumnos por aula. Sin embargo, desde la AMPA inciden en que, si se habilitaran las tres vías de las que puede disponer, se podrían atender todas las solicitudes. Insisten en que "es un centro configurado en su totalidad con tres vías, de 1º de Infantil a 6º de Primaria". "Teniendo medios suficientes, ¿por qué hay que obligar a las familias a que se vayan a otro centro?", se pregunta una familia del centro.

Cuando concluyó el proceso de escolarización, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón informaron de que no todos los centros con más demanda que oferta baremarían porque la consejería valoraba medidas como ampliar grupos donde fuera posible. También aseguraron que se estudiaría "caso por caso y centro a centro la ampliación de ratios", dentro de los márgenes contemplados en la ley.

A ello agregan que el curso pasado se abrió una tercera vía de forma "extraordinaria" y aseguran que en el presente curso el centro ha salido con las mismas vías que el pasado. Con todo, aclaran que la decisión se adoptará tras la comisión de escolarización, que tendrá lugar en día 30 de abril, y en ella se valorará la disponibilidad de plazas que hay en el municipio.

Sin embargo, desde la AMPA del Octavus creen que el centro si irá a sorteo. En total, se han recibido 99 las solicitudes en los cuatro centros públicos de Utebi. Las familias critican que "ir a sorteo no supone que se vaya a dar una nueva vía a otro colegio, sino que en otros centros van a tener las aulas saturadas". "No es una lucha por nuestro cole, si no de tener calidad en todos los centros. Como familias, todas preferimos que los niños estén en un ambiente menos saturado en el que vaya a haber una mejor atención", defienden.

Desde la AMPA recuerdan que esta situación ya la vivieron el curso pasado. "Tuvimos que recurrir a enviar correos y, al final, se nos dio la vía. Tenemos que hacer lo mismo todos los años para que se nos dé esa tercera vía", expone. La AMPA asegura que haber tenido tres vías en 1º de Infantil este curso solo ha traído "beneficios para las familias, para el alumnado y para la localidad de Utebo".

"El Octavus se encuentra ubicado en una zona muy próxima a la construcción de nuevas viviendas, junto a varias guarderías, a un instituto, a zonas verdes como el Parque Los Prados, lo que unido al proyecto educativo hace que muchas familias quieran elegir este centro", exponen para agregar que prevén que la cifra de solicitudes recibidas este año se mantenga los próximos "por los datos provisionales de nacimientos censados en el municipio, de los años 2024 y 2025".

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A ello añaden que "durante todo el año sigue habiendo goteo de niños e inscripciones en todos los centros", por lo que tener esa tercera vía es una oportunidad para que las nuevas familias tengan un centro en el que matricular a sus hijos. "Si no, no van a tener plaza ni en el nuestro ni en otro", aseveran.