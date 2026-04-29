Flores, salmón, ginebra y estrellas: así ha sido la noche más chic en Zaragoza

Si hay un edificio en Zaragoza capaz de ponerse de largo, ese es el NH Collection Gran Hotel. El histórico y céntrico hotel del arquitecto Antonio Rubio, inaugurado por Alfonso XIII en 1929, ha visto pasar a muchas leyendas como Ava Gardner, Walt Disney o Hemingway. Y anoche vivió otro de esos momentos para el recuerdo: el estreno de los Premios Woman Aragón ante cerca de 200 invitados, una celebración con alfombra roja, vestidos de gala y talento aragonés con denominación de origen.

Glamour en la alfombra roja

La llegada de las invitadas ha dejado ver la primera señal del glamour que ha marcado toda la celebración. Junto a los rostros ya conocidos de la sociedad zaragozana y las figuras del panorama cultural aragonés, por la alfombra roja han desfilado nombres de proyección nacional. Las actrices Mariona Terés y Ana Jara, de la popular serie Barrio Esperanza; Marta Torné, Patricia Montero y Alex Adrover; presentadoras como Elsa Anka; la modelo Laura Sánchez y el torero Manuel Escribano; además de las influencers Ana Matamoros y Ana F. Padilla y la cantante zaragozana ganadora de OT Naiara, se han mezclado con total naturalidad con las premiadas y con las autoridades de la noche.

Por la celebración también han pasado Jorge Azcón, en su primer acto tras ser re elegido hoy mismo como presidente de Aragón, María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a los máximos directivos de Prensa Ibérica: Javier Moll, Arantza Sarasola, Aitor Moll y Ainhoa Moll. El director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, y la gerente, Cristina Sánchez, completaron el cuadro institucional.

La primavera se cuela en el Gran Hotel

El primer detalle que ha golpeado a las invitadas al entrar en la sala ha sido el olor. Y luego el color. El florista zaragozano Nacho Bergara ha transformado el espacio con composiciones florales que han logrado capturar la efervescencia de la primavera: colores vibrantes, texturas y la sensación de que la naturaleza había decidido colarse entre las molduras y los techos altos del Gran Hotel. No era decoración; era una una ambientación perfecta para crear una atmósfera que oscilaba entre la elegancia y la alegría, entre lo ceremonial y lo íntimo.

Pablo Navarro ha sido el encargado de poner con su violín eléctrico la banda sonora a la entrega de premios con dos actuaciones en las que ha reinterpretado piezas conocidas como Hit the road jack y I’m still standing en la apertura, mientras que para el cierre ha optado por un medley más cañero de Tu sei y Sarà perché ti amo. Navarro ha dado así paso al ritmo musical que ha tenido el cóctel del que se han encargado Lucia y Patricia, o lo que es lo mismo, Dupla DJ, un dúo que ha pinchado ya en grandes eventos como el Mutua Madrid Open.

Los trofeos: vidrio artesanal con firma zaragozana Los premios en sí merecen un capítulo aparte. Creados específicamente para esta ocasión por la artesana del vidrio Susana Martín, cada trofeo es una pieza única. Así lo explica su creadora que ha hecho a mano cada una de las seis piezas, para lo que se ha inspirado en la ambientación floral y los tonos rubís y rosas que han impregnado toda la gala. El resultado son piezas de algo más de un centímetro de espesor, 22 centímetros de alto y unos 10 de ancho, elaboradas con la técnica del casting y que impactan solo al verlos. El material no es cualquier vidrio. Martín los ha realizado exclusivamente con vidrio de alta calidad resultado de fundir el vidrio con metales preciosos y vidrio reciclado. La W de Woman aparece integrada en cada pieza como elemento de identidad. Además, la artesana destaca la historia que hay detrás de la técnica del vidrio en caliente que en 2023 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Susana Martín lleva más de 35 años dedicándose a la artesanía del vidrio. Una trayectoria que fue reconocida el año pasado cuando el Gobierno de Aragón la nombró embajadora de la marca Aragón a Mano. Además, Martín es miembro de la Asociación Artesanos de Aragón, de la que fue presidenta, y trabaja a diario por dar visibilidad al sector. Artesanía made in Zaragoza para reconocer el talento aragonés.

Un cóctel a la altura: La Ontina, Mowi y Martin Miller's como protagonistas

Terminada la entrega de premios y la imprescindible foto de familia, ha llegado el momento más esperado por muchas: el cóctel. La Ontina Catering se ha encargado del servicio convirtiendo la celebración en toda una experiencia gastronómica. Las clásicas pero siempre inprescindibles tablas de jamón y quesos han compartido mantel con milhojas de foie, velo de espárragos, suflado de guacamole, cabracho emulsionado o conchitas de buey de mar, entre otras delicias. Y todo ello maridado con vinos de Care y Viñas del Vero y Cervezas Ambar.

Pero entre tanta variedad, ha habido también dos córners que han despertado gran expectación. El salmón Mowi ha protagonizado uno de ellos, donde ha elaborado en directo dos aperitivos con este producto como base. Junto a él, el córner de ginebra Martin Miller's se ha convertido rápidamente en el punto neurálgico del afterparty: combinados elegantes para invitadas que, después de tantas emociones, merecían brindis a la altura.

En imágenes| Ambiente tras la gala de los Premios Woman Aragón / Jaime Galindo

Los patrocinadores: el equipo que hizo posible la noche

Para hacer realidad una gala de la dimensión de los Premios Woman Aragón ha sido necesario el apoyo y la colaboración de numerosas marcas e instituciones que han hecho posible hasta el más mínimo detalle.

Turismo de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han respaldado institucionalmente la convocatoria. La clínica Metódyca —presente también en la goodie bag con una tarjeta para un tratamiento Facial Glow— ha aportado un componente de bienestar y belleza que encaja a la perfección con el espíritu de la revista Woman. Mowi ha cerrado el triángulo de patrocinadores privados junto a Aena, cuyo director del Aeropuerto de Zaragoza, Ricardo López Navarro, fue uno de los encargados de entregar premios.

Y luego estaba la bolsa. Ninguna invitada se ha ido con las manos vacías: la goodie bag de los Premios Woman Aragón ha sido uno de los temas de conversación de la velada. Dentro de ella: el número de mayo de Woman Madame Figaro, una tarjeta para un tratamiento Facial Glow en Metódyca, una tabla de madera de Mowi, un aceite de rosa mosqueta Rosewood de Kuo's Professional, un tarjetón de Turismo de Aragón válido para una visita guiada para cinco personas a San Juan de la Peña —más la posibilidad de ganar una estancia para dos en una Hospedería de Aragón—, una cajita de pastas de té de LOA, una botella de cerveza Ámbar LA 125, una botella de vino Habla y una crema de Valquer.

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También el concesionario Automóviles Sánchez ha recibido a las invitadas que iban llegado al Gran Hotel. En el exterior les daba la bienvenida un modelo de la marca sueca de vehículos eléctricos premium Polestar, único fabricante europeo 100% eléctrico. Como guiño a la automoción del futuro, el diseño vanguardista, la innovación tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad se sumaron a la fiesta.