El Gobierno de Aragón aprobará el lunes el PIGA de la expansión de Amazon Web Services en la comunidad

El proyecto de expansión de Amazon Web Services recibirá el próximo lunes la declaración de Proyecto de Interés General Autonómico (PIGA) en el primer Consejo de Gobierno que celebrará el nuevo gabinete, compuesto por miembros de PP y Vox. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente en funciones y seguro reelecto jefe del nuevo Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en la segunda sesión de su debate de investidura.

Azcón ha aprovechado el turno de réplica a Pilar Alegría, portavoz del PSOE, para dar a conocer este movimiento, el primero de gran calado económico del nuevo Gobierno que echará andar la próxima semana.

La aprobación por parte del Gobierno de Aragón ha pillado por sorpresa a algunos diputados de Vox, que respaldarán a este Ejecutivo, tal y como se ha visto en el murmullo entre representantes de la ultraderecha tras el anuncio. El Consejo de Gobierno del próximo lunes se celebrará minutos después de la toma de posesión de los nuevos consejeros autonómicos. Seis de ellos serán del PP, con una clara continuidad respecto al actual Ejecutivo aragonés, y otros tres serán de Vox, uno con rango de vicepresidencia. Este mismo martes, el portavoz de la ultraderecha, Alejandro Nolasco, admitía que todavía no tenía conformados al completo los equipos de esas tres consejerías. Tampoco han trascendido, oficialmente, los nombres de los tres cabezas de departamento.

La decisión acelera una inversión que la compañía eleva a 33.700 millones de euros -18.000 millones más de los previstos hasta ahora– y que el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, definió como "el mayor proyecto" que está desarrollando el gigante tecnológico fuera de Estados Unidos.

La dimensión del despliegue se entiende mejor en su evolución. En torno a 300 hectáreas corresponden al proyecto inicial anunciado en 2020 y a la primera ampliación presentada en 2024. A ellas se suman ahora casi 700 hectáreas vinculadas a la segunda ampliación, anunciada hace cuatro semanas por la compañía en el Mobile World Congress de Barcelona tras una reunión de su vicepresidente sénior, David Zapolsky, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Óscar López.