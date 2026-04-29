Golpe masivo al empleo en Zaragoza: Majorel plantea el despido de 413 trabajadores

El nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de Majorel ha dado este lunes un salto cualitativo en Zaragoza. En la primera reunión del periodo de consultas, donde se ha constituido la mesa negociadora, la empresa ha puesto cifras a un ajuste que no tiene precedentes recientes en la ciudad en los últimos años. La compañía, integrada en el grupo francés Teleperformance-, planta dejar en la calle a un total de 413 trabajadores en su centro de la capital aragonesa.

La cifra supone el recorte del 60% de la plantilla actual, compuesta por unos 700 empleados, y convierte este proceso en el mayor despido colectivo que se recuerda en los últimos años en Zaragoza.

En total, el expediente alcanza a 769 trabajadores entre los centros de Zaragoza y Barcelona, donde se plantean otros 356 despidos vinculados principalmente a la campaña de Bytedance.

Si el anterior ERE se cebó sobre todo con puestos de estructura -mandos intermedios y departamentos de soporte-, el nuevo ajuste entra de lleno en el núcleo del negocio. En Zaragoza, los despidos afectan directamente a campañas clave como Lowi y Vodafone Perfect Start, lo que implica a un volumen muy elevado de agentes. Un ajuste masivo que compromete la viabilidad operativa del propio centro.

La empresa alega ahora pérdidas

Otra de las novedades del expediente es el cambio de argumentario. Por primera vez en los últimos procesos, la empresa ha trasladado que registra pérdidas desde 2024, incorporando así causas económicas a las organizativas y productivas habituales en anteriores ERE.

Este giro ha sido recibido con escepticismo por parte de los sindicatos, que recuerdan que en los expedientes anteriores no se había alegado una situación económica negativa.

“No es un ERE, es una ejecución”

El clima de la negociación arranca marcado por la confrontación. Desde CGT califican el proceso como “una ejecución” y denuncian que el grupo ha convertido el despido colectivo en una herramienta recurrente de gestión.

“Es el séptimo ERE dentro del grupo Teleperformance”, subraya el sindicato, que anticipa una oposición frontal al expediente durante el periodo de consultas.

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El calendario de reuniones para la negoción acidel ERE de Majorel se desarrollará a lo largo de mayo, con citas los días 11, 13, 19, 21, 27 y 28.