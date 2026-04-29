Grandes Vinos lleva la garnacha aragonesa al corazón del Mediterráneo con su campaña Garnacha 10
La campaña premiada en los International Wine Challenge IndustryAwards 2025 arranca en Zaragoza del 7 de mayo al 7 de junio con arte, yoga, runeo, catas solidarias y presencia en Zaragoza Florece y la Feria de la Garnacha
El año pasado, la uva llegó a las pantallas de Times Square. Este año vuela hacia su origen: el Mediterráneo que la vio nacer y expandirse. Grandes Vinos, bodega aragonesa referente de la Denominación de Origen Cariñena, ha presentado esta tarde en el Patio del Plata de Zaragoza la segunda ediciónde Garnacha 10: una campañaque une vino, cultura,ciudad y comunidaden torno a diez expresiones representativas de la garnachaaragonesa, con un destino muy concreto este año — el Mediterráneo.
En el acto de presentación se han desvelado todas las actividades de la campaña, los diez vinos de la colección 2026 y el gran premio: un crucero para dos personas por las rutas históricas de la Corona de Aragón, siguiendo los mismos caminos que recorrió la garnacha hace más de siete siglos: Barcelona, Palma de Mallorca, Cerdeña, Sicilia, Nápoles y el sur de Francia.
Una campaña premiada que evoluciona
Garnacha 10 fue reconocida en 2025 con el premio a la Mejor Campaña de Marketing en los International Wine Challenge Industry Awards, los galardones más prestigiosos del sector vitivinícola internacional. Una distinción que avaló la apuesta de Grandes Vinos por una comunicación diferente: sin tecnicismos, sin barreras, con la garnacha como hilo conductor de experiencias reales para gente real.
En 2026, la campaña amplía su alcance con un programa de actividades que tiene su momentode mayor intensidad del 7 de mayo al 7 de junio, con la Feria de la Garnacha como gran colofón, pero que extiende su calendario de activaciones a lo largo de todo el año.
Diez garnachas, diez formas de sentirla
La colección Garnacha 10 de 2026 reúne diez expresiones de una misma uva queabarcan todos los perfiles de consumidor y todos los momentos de consumo. Desde el 0,0% sin alcoholhasta una garnachablanca de 39 meses de crianza en producción limitada,pasando por la burbuja, las viñas viejas y los blancos de alta expresión. Una sola variedad que puede ser aperitivo saludable, copa en barra, vino de coleccióno experiencia de cata.
Un programa de actividades para toda la ciudad
A partir del 7 de mayo y hasta el 7 de junio, Zaragoza acoge un calendario de actividades en torno a la garnacha pensadopara todos: quienesquieren pintar, correr,hacer yoga, descubrir nuevos vinos o simplemente brindar. Todas las accionesse desarrollan en espacios de la ciudad —bares, parques, mercados, calles— y tienen en común la garnacha como excusa y como protagonista.
Wine Paintingcon Pinta y Brinda — Arte con vino en los baresde Zaragoza Talleres de dos horas en los que los asistentes aprenden a pintar un cuadro inspirado en la Garnachay en Zaragoza, guiados paso a paso y con vino de la
colección G10 incluido. No se necesitaexperiencia previa. Todo el material está incluido y cada asistente se lleva su obra terminada a casa. Precio: 41 € por persona · 15 plazas por sesión.
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