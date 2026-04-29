La huelga de médicos en Aragón encara su recta final: una manifestación recorrerá las calles de Zaragoza este miércoles

La segunda semana de huelga médica en Aragón encara su recta final. Médicos y facultativos viven este miércoles, 29 de abril, su tercer día de paros de la semana, que concluirá con una manfiestación que, convocada por los sindicatos médicos CESM y Fasamet, partirá a las 18.00 horas del Paraninfo de Zaragoza. Con ella, los huelguistas recordarán las peticiones que hacen a nivel nacional, que pasan por exigir un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y que son por las que esta semana han frenado su actividad en todo el país, y también las autonómicas, que incluyen mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Precisamente por estos motivos, ya frenaron su actividad la semana anterior -salvo el 23 de abril, día de San Jorge- para reclamar al Gobierno de Aragón un avance en las negociaciones. Los paros concluirán este jueves.

Según los datos del Departamento de Sanidad, el seguimiento de la huelga en esta tercera jornada de la semana ha sido del 9,20%, ya que se han sumado a ella 361 profesionales de 3.924 efectivos reales. En concreto, en Zaragoza lo han hecho 320 de 2.988 (10,71%), mientras que en Teruel han sido 25 de 352 (7,39%) y, en Huesca, 15 de 584 (2,57%). Las cifras distan de las ofrecidas por los convocantes, que las elevan a un 80% de profesionales en los hospitales y del 50% en los centros de salud.

Lo que los médicos y facultativos solicitan al Ministerio de Sanidad es un Estatuto Marco propio, rechazando así el acuerdo que firmó el departamento que lidera Mónica García con los acuerdos con los sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CSIF y CCOO) para crear una nueva norma. Los convocantes consideran que en él quedó "diluida" la voz de los médicos y facultativos al ser aprobado "sin su respaldo".

Los médicos reclaman una norma propia y aseguran que el borrador de Estatuto Marco actual supone "retrocesos" en la profesión, en la salud y en la calidad asistencia". Denuncian que la norma "impone" jornadas de hasta 45 horas a la semana por las "guardias obligatorias" y permite que se "recorten derechos laborales por necesidades asistenciales", lo que anula los descansos, amplía la jornada anual hasta en 150 horas y marca "horarios unilateralmente".

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Desde CESM y Fasamet denuncian además que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad están "estancadas" y que no se ha abierto una conversación sobre el Estatuto Marco con el departamento que lidera Mónica García. Esta misma denuncia la han realizado en Aragón, donde aseguran que el Ejecutivo autonómico se excusó en estar en funciones para no avanzar en las conversaciones sobre mejorar sus condiciones laborales y retributivas. La semana pasada, el PP y Vox anunciaron un acuerdo para formar Gobierno y este miércoles, 29 de abril, se celebra la segunda sesión del debate de investidura por el que el actual presidente en funciones, Jorge Azcón, será reelegido como líder del Ejecutivo autonómico.