Irene Vallejo, Premio Woman Aragón Trayectoria: un viaje apasionante por la historia de los libros

Que un libro sobre la historia de los libros se convierta en un fenómeno internacional parece algo poco probable. Pero Irene Vallejo logró que El infinito en un junco hiciera viajar a miles de lectores por bibliotecas, papiros, copistas y relatos antiguos como si estuvieran siguiendo una gran aventura con un relato apasionante. Pero su trayectoria va mucho más allá de ese éxito puntual y en torno a ella ha construido una obra que ha sabido acercar los clásicos al presente tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Por ello, la autora zaragozana será hoy una de las galardonadas en la primera edición de los Premios Woman Aragón.

Nacida en Zaragoza en 1979, Irene Vallejo Moreu se formó en Filología Clásica y se doctoró por las universidades de Zaragoza y Florencia con una tesis sobre la génesis y configuración del canon literario grecolatino en la Antigüedad. Una cuestión que no es accidental, ya que ese origen académico atraviesa toda su obra posterior.

En 2024, Irene Vallejo fue reconocida con el Premio de las Letras Aragonesas. / Laura Trives

De la novela a la literatura infantil, una defensora de la lectura

Antes de que su nombre quedara unido al éxito internacional de El infinito en un junco, Vallejo ya había probado la investigación, la novela, la literatura infantil y juvenil y el articulismo. De hecho, ha colaborado en medios nacionales con columnas en las que mezcla actualidad y enseñanzas del mundo antiguo. De esa labor nacieron libros como El pasado que te espera, Alguien habló de nosotros o El futuro recordado, recopilaciones que miran al pasado pero no para quedarse en él, sino para entender mejor el presente.

Como narradora, publicó en 2011 La luz sepultada, una novela ambientada en la Zaragoza de 1936, en los días previos al estallido de la Guerra Civil. Después llegó El silbido del arquero, una historia de aventuras, amor y resonancias clásicas.

También ha escrito para el público infantil y juvenil títulos como El inventor de viajes y La leyenda de las mareas mansas, demostrando que su defensa de la lectura no entiende de edades.

El gran punto de inflexión llegó en 2019 con El infinito en un junco, un recorrido por la invención de los libros en el mundo antiguo que terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos recientes de la literatura y el ensayo español. En él, Vallejo narró la aventura de quienes copiaron, protegieron, leyeron y transmitieron los textos a lo largo de los siglos. El libro recibió el Premio Nacional de Ensayo 2020, ha sido traducido a más de 35 idiomas, publicado en más de 50 países y reconocido por lectores y crítica como una obra capaz de transformar la historia del libro en una narración apasionante.

Parte del secreto de ese éxito está en la mirada. Irene Vallejo escribe sobre bibliotecas, papiros, lectores, copistas y relatos fundacionales con la tensión narrativa de una novela y la profundidad de una investigadora. El resultado, un relato que apasiona y atrapa al lector.

Irene Vallejo fue investida doctora honoris causa el año pasado por la UNED en Madrid. / Efe/Blanca Millez

Los libros, una herramienta de libertad

Ese compromiso con la lectura se ha extendido también a su dimensión pública. En Manifiesto por la lectura, Vallejo defendió el papel de los libros como herramienta de libertad, pensamiento crítico y cohesión social. En tiempos de ruido y fragmentación, su voz ha reivindicado la conversación y el valor de las humanidades.

Los reconocimientos recibidos en los últimos años confirman el alcance de su trayectoria. Además del Premio Nacional de Ensayo, Irene Vallejo ha sido distinguida con el Premio Aragón 2021, el Premio Antonio de Sancha, el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña, el Premio de las Letras Aragonesas 2024, doctorados honoris causa y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, entre otros galardones.

Una lista a la que hoy añadirá el Premio Woman Aragón Trayectoria que reconoce a una autora que ha llevado el nombre de Zaragoza y Aragón al mapa literario internacional, pero también a una intelectual que ha sabido traer al presente la cultura clásica.

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