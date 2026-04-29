La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: si la piscina de tu comunidad no tiene estas características, necesita socorrista

La Ley de Propiedad Horizontal vuelve a quedar en segundo plano cuando llega el calor. Aunque regula buena parte de la vida en comunidad —desde el uso de zonas comunes hasta la toma de decisiones en junta—, hay un asunto que cada verano genera dudas y discusiones entre vecinos: la obligatoriedad de contratar socorrista en la piscina. Y, como ocurre en el resto del país, la clave no está en la ley estatal, sino en la normativa autonómica. En este caso, en Aragón.

Con la subida de las temperaturas, las piscinas comunitarias se convierten en el epicentro de la vida vecinal. Niños fuera de casa durante horas, familias conciliando como pueden y un alivio generalizado frente al calor. Pero antes de abrir la puerta, llega la gran pregunta: ¿hace falta socorrista o no?

En Aragón, la respuesta no es ambigua, pero tampoco universal. La normativa autonómica establece que, por norma general, las piscinas de uso colectivo deben contar con un socorrista titulado durante todo el horario de apertura. Es decir, no basta con tener a alguien “localizable” o pasar de vez en cuando: la presencia debe ser constante.

Ahora bien, como suele pasar con las leyes, hay matices. Existe una excepción que muchas comunidades intentan aprovechar: no será obligatorio contratar socorrista si la piscina tiene menos de 240 metros cuadrados de superficie y una profundidad máxima de 1,60 metros. Si se superan esos límites —algo bastante habitual en urbanizaciones medianas—, la obligación vuelve a entrar en juego sin discusión.

Un socorrista apoyado en la valla de una piscina en Zaragoza / JAVIER BELVER

Aquí es donde empiezan los roces vecinales. Porque, aunque la ley autonómica marca el mínimo, la comunidad sigue teniendo margen de decisión en cómo cumplirlo. Son los propietarios quienes deben acordar qué profesional contratar, en qué horarios estará presente o incluso si refuerzan la seguridad más allá de lo exigido. Y sí, también pueden decidir contratar socorrista aunque no sea obligatorio, algo cada vez más frecuente por simple prevención.

El problema llega cuando se intenta esquivar la norma. No contar con socorrista en los casos en los que sí es obligatorio no es una simple falta leve: puede acarrear sanciones económicas importantes e incluso responsabilidades legales si ocurre algún accidente. Un riesgo que muchas comunidades, pese a todo, siguen valorando frente al coste del servicio.

Noticias relacionadas

En definitiva, en Aragón no hay lugar para interpretaciones creativas: la seguridad en piscinas comunitarias está claramente regulada, aunque con cierto margen en los casos más pequeños. Y mientras la Ley de Propiedad Horizontal sigue marcando el marco general de convivencia, son las normas autonómicas las que, verano tras verano, terminan decidiendo quién vigila desde la silla alta.