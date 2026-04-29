Una manifestación en Zaragoza cierra el tercer día de huelga médica de la semana: "Los médicos nos estamos yendo a otros países"

Una manifestación en la recta final de la que es ya la quinta semana de huelga médica en Aragón desde diciembre. Médicos y facultativos de la comunidad han concluido la tercera jornada de paros de la semana con una marcha por Zaragoza a la que no ha frenado la lluvia. Sobre las 18.00 horas han partido del Paraninfo y, con guantes y batas blancas, pijamas verdes y una "carroza" móvil musical, han rechazado el borrador del Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO. Las organizaciones convocantes, CESM y Fasamet, claman por una norma propia y lo hacen a nivel nacional, aunque en la comunidad añaden también reivindicaciones autonómicas por las que ya la semana pasada -salvo el 23 de abril, día de San Jorge- frenaron su actividad.

"Estamos asistiendo al final de la sanidad pública tal y como la conocemos", ha asegurado Javier Martínez Andreu, jefe de Anestesiología y Reanimación del Miguel Servet y miembro del Comité de Huelga. El profesional ha defendido que el borrador acordado del Estatuto Marco lo que intenta es "igualar otras categorías profesionales a los médicos con el único objetivo de abaratar la sanidad". Él considera que la norma busca que "otras categorías tengan atribuciones de los médicos, algo que se intentó en Reino Unido y ha sido un fracaso".

Para él, las condiciones de los médicos y facultativos, que denuncian, han llevado a una pérdida de la calidad asistencial que ha derivado en un crecimiento de los seguros privados y una "migración masiva de la población española a la sanidad privada". "Los médicos nos estamos yendo. Formarnos nos cuesta once años. En cualquier otro país nos reconocen mucho más y, lamentablemente, en la privada nos reconocen mucho más", ha asegurado.

Manifestación en Zaragoza en el tercer día de huelga médica de la semana. / Josema Molina

Martínez ha alzado la voz sobre la música y pitidos de otros médicos y facultativos que se han sumado a la manifestación este miércoles en el que, según los datos del Departamento de Sanidad, han secundado los paros un 9,20% de efectivos reales, ya que se han sumado a ella 361 profesionales de 3.924. En concreto, en Zaragoza lo han hecho 320 de 2.988 (10,71%), mientras que en Teruel han sido 25 de 352 (7,39%) y, en Huesca, 15 de 584 (2,57%). Las cifras distan de las ofrecidas por los convocantes, que las has elevado, como en jornadas anteriores, a un 80% en los hospitales y un 50% en los centros de salud.

El seguimiento ha llevado a la suspensión de 116 operaciones esta tercera jornada de huelga, según los datos del Departamento de Sanidad de la DGA. En total, de acuerdo a las mismas fuentes, en lo que va de semana han sido canceladas 336 cirugías. Desde diciembre, cuando se celebraron los primeros paros, son ya, al menos, 3.473, a la espera de que estas cifras aumenten con la última jornada de paros, que será este jueves, 30 de abril. Desde el Comité de Huelga han avisado de que, si las negociaciones no avanzan, continuarán las movilizaciones estatales.

"Hacemos huelga porque la sanidad va cada vez peor", ha sostenido Marta, médica de familia del centro de salud de Alcañiz. La profesional ha citado la "falta de médicos" como "uno de los factores que más se nota" en el ejercicio profesional y por el que secundan los paros, ya que "repercute tanto en la calidad asistencial como en las listas de espera". "Eso, al final, quien lo acaba pagando es el paciente y nosotros, porque estamos trabajando en unas condiciones de muchísimo estrés", ha expresado.

"Al final sentimos que rozamos la explotación", ha expresado para agregar que los médicos y facultativos solicitan "mejoras" en su profesión. "En los países vecinos, las condiciones son muchísimo mejores. Ahora, a la gente joven le da igual trabajar allí o aquí, y se van a ir al lugar en el que haya mejor calidad de vida y mejor retribución", ha afirmado. Los médicos reclaman al Gobierno de Aragón mejoras en sus condiciones laborales y retributivas, y al ministerio un Estatuto Marco propio. "O empezamos a equipararnos a los países vecinos, o esto va a ir a peor", ha sentenciado.

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También a estas cuestiones ha hecho referencia Marina, una joven residente de medicina de Familia que está ahora haciendo rotaciones por los hospitales. "Tenemos unas condiciones laborales que son muy diferentes a las del resto de profesiones sanitarias", ha expresado, y como ejemplo ha puesto las guardias o los tiempos de jubilación. "No funcionamos por hora extra, sino por jornada complementaria. Las horas que hacemos en jornada complementaria, en otras empresas no puedes hacerlas", ha sostenido. "Si me van a mantener esas condiciones y voy a ser tan diferente al resto de sanitarios, creo que me debería regir por un Estatuto diferente, y si no que nos igualen a todos", ha afirmado.