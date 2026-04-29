María Alfonso, Premio Woman Marca Emergente: la creativa detrás del ascenso de Paris/64

Nacida como un proyecto emprendedor hace poco más de siete años, Paris/64 es hoy una de las marcas más reconocibles de la moda española y con un creciente volumen de ventas internacionales. Detrás de este éxito están el matrimonio formado por José María Pozas y María Alfonso, cofundadora y directora creativa de la firma de bolsos zaragozana.

Por ello, María Alfonso será una de las galardonadas esta tarde en los primeros Premios Woman Aragón, unas distinciones que entrega la revista Woman Madame Figaro y que quieren reconocer el talento femenino en la comunidad. Alfonso recibirá el Premio Marca Emergente como reconocimiento al crecimiento imparable de Paris/64, una empresa nacida en Zaragoza con vocación internacional y con una identidad muy definida: bolsos y complementos de inspiración retro parisina, atemporales, fabricados en España, y alineados con la slow fashion.

Alfonso recibirá el Premio Marca Emergente como reconocimiento al crecimiento imparable de su empresa nacida en Zaragoza con vocación internacional. / Ángel de Castro

Crecer desde el territorio

La historia de Paris/64 es también la de una nueva generación de emprendedores aragoneses que ha entendido que una marca puede crecer desde el territorio sin renunciar al mundo. Nacida como una firma eminentemente digital, hoy en día cuenta ya con tiendas propias en ciudades como Zaragoza, Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y Nueva York.

Además, el arraigo aragonés sigue siendo una de las claves del proyecto. Paris/64 cuenta con una fábrica en Illueca, en la comarca del Aranda, que ha contribuido además a revitalizar una zona con tradición en el sector del calzado y la marroquinería.

Bolsos de calidad, atemporales y artesanales

El éxito de Paris/64 se apoya en una combinación de factores poco habitual. Según ha reconocido en numerosas ocasiones la propia María Alfonso, "la clave de Paris/64 es una moda muy basada en la diferenciación". Una diferenciación muy reconocible que se sostiene en una elaboración artesanal, materiales de calidad, acabados cuidados, diseño atemporal y una narrativa visual muy coherente. El resultado son bolsos elegantes, hechos para durar y llevar en el día a día, con un toque retro parisino y un punto moderno.

La identidad de Paris/64 está muy definida: bolsos y complementos de inspiración retro parisina, atemporales, fabricados en España y alineados con la 'slow fashion'. / El Periódico

Además, María Alfonso ha defendido siempre que la sostenibilidad de una marca como Paris/64 pasa por la cercanía, la producción responsable y la creación de piezas con vocación de permanencia. La apuesta por Illueca supone también recuperar oficios y generar empleo vinculado a la artesanía en su comunidad de origen.

Por ello, el Premio Marca Emergente que recogerá hoy María Alfonso, reconoce algo más que el crecimiento de una empresa, reconoce también una forma de liderar desde la creatividad, la estética y la capacidad de construir marca.

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Primera edición de los Premios Woman Aragón

Desde Zaragoza, con fabricación española y escaparate internacional, María Alfonso ha demostrado que el talento femenino aragonés también puede hablar el lenguaje global de la moda y lograr algo tan difícil como ser reconocido a primera vista. Por ello, esta tarde recogerá el Premio Woman Marca Emergente en una gala que se celebrará en el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza en la que también se reconocerá a la doctora en biología Patricia Sancho, Premio a la Investigación; la influencer Teresa Sanz, Premio Talent; la directora Pilar Palomero, Premio Cineasta; la presentadora Adriana Abenia, Premio Comunicadora, y la autora Irene Vallejo, Premio Trayectoria.